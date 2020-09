Težak poraz Hrvatske na startu Lige nacija; Portugalci su nam i bez Cristiana Ronalda održali 'malu školu' nogometa

Hrvatska je u 1. kolu ovosezonskog izdanja UEFA Lige nacija izgubila na gostovanju u Portugalu 4:1. Domaćini su nastupili bez Cristiana Ronalda, a u našim redovima nije bilo Luke Modrića i Ivana Rakitića...

Portugal je poveo pred kraj prvog poluvremena golom Joaoa Cancela (41), na 2:0 povisio je Diogo Jota (58), za 3:0 strijelac je bio Joao Felix (70), da bi u sudačkoj nadoknadi obje reprezentacije postigle po gol. Prvo je Bruno Petković (90+1) smanjio na 3:1, da bi u posljednjim sekundama Andre Silva (90+4) pogodio za konačnih 4:1.

Hrvatska se ravnopravno držala sa svojim domaćinom na Dragau samo u prvih desetak minuta minuta, a zatim je Portugal u potpunosti zagospodario terenom. Poglavito su domaćini bili opasni po svojoj desnoj strani po kojoj je 'ordinirao' Joao Cancelo kojega Borna Barišić nikako nije uspijevao obuzdati. Prvi konkretan udarac Cancelo je uputio u 19. minuti kada je Dominik Livaković pokazao kako je izuzetno raspoložen.

U razdoblju od 23. do 28. minute Portugal je imao čak pet sjajnih prilika za gol i rezultat 0:0 ostao je samo zbog sjajnog Livakovića i velike doze sreće. Prvo se udarac Joaoa Felixa odbio od Vidinog bloka u gredu u 23. minuti, da bi dvije minute potom Livaković s dvije bravurozne intervencije zaustavio udarce Pepea, portugalski veteran prvo je zaprijetio udarcem glavom, a nakon Livakovićeve obrane i nogom, no golman Dinama je čudesnim intervencijama sačuvao svoju mrežu. Potom je došao red na Dioga Jotu, no njegov udarac glavom iz 27. minute liznuo je vanjski dio vratnice, a minutu potom je s desetak metara iskosa s desne strane pogodio vanjski dio mreže.

Veliku sreću Hrvatska je imala u 34. minuti kada je Guerreiro odlično opalio s dvadesetak metara, lopta je pogodila vratnicu od koje se odbila u leđa Livakovića i zatim u udarac iz kuta. No, ni sreća niti Livaković više nisu mogli spasiti očajnu Hrvatsku u 41. minuti kada se Joao Cancelo još jednom izbio za prostor za udarac te s 20 metara pogodio sam gornji desni kut Livakovićeva gola.

Početkom nastavka Portugal je stigao i do drugog gola. Guerreiro je u 58. minuti prebacio Jedvaja iza čijih leđa je utrčao Diogo Jota koji se potom sjurio u kazneni prostor i s desetak metara mirno svladao Livakovića.

I Livakoviću je u drugom poluvremenu popustila koncentracija što se pokazalo u 70. minuti kada mu je prizeman udarac Joaoa Felixa koji je išao poprilično po sredini gola prošao ispod tijela u mrežu.