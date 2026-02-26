Naivna greška i onda gol; pogledajte kako je Genk kaznio Dinamo u produžecima

Nakon neizvjesnih 90 minuta koje je vrhunskom partijom obilježio Luka Stojković, na scenu su opet stupili Belgijci. U okrugloj 100. minuti Junya Ito pogodio je na asistenciju Nikolasa Sattlbergera.

Gol je nastao nakon naivne obrambene greške. Mladi Cardoso Varela predao je loptu koja je bila prejaka za Josipa Mišića, a Genk je to odmah iskoristio.

Situaciju pogledajte OVDJE.

Vrijedi dodati, kasnije je Stojković morao napustiti igru zbog crvenog kartona.