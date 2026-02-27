Evo što je rekao Mario Kovačević nakon drame i ispadanja Dinama iz Europe

Modri su poveli u 45. minuti pogotkom Monsefa Bakrara i tako najavili veliku večer. No već u 51. minuti Yira Sor vraća Genk u igru i poravnava na 1:1.

Dinamo se nije predavao. Luka Stojković je u 57. minuti sigurno realizirao kazneni udarac za novo vodstvo, a u 75. minuti eurogolom je izborio produžetke i potpuno poništio prednost Belgijaca iz Zagreba.

Ipak, drama je imala gorak epilog. U 101. minuti Ito zabija za 2:3 i ponovno gura Genk prema prolazu. Samo dvije minute kasnije Stojković dobiva crveni karton, što je dodatno otežalo situaciju za Dinamo. Konačnih 3:3 postavio je Daan Heymans u 114. minuti i tako potvrdio prolaz domaće momčadi.

Večer puna emocija, preokreta i golova završila je bolno za Modre - nadomak čuda, ali bez nagrade.

'Osjetio sam i u produžetku da možemo, da nismo pali, ali malo smo bili kratki s izmjenama. Imali smo mlade igrače, tu je i Lisica koji dugo nije igrao. To se vidjelo i to je Genk iskoristio. Možemo biti ponosni nakon ovakvog ispadanja. Rekao sam to u svlačionici. Dali smo sve od sebe i vjerovali da možemo proći. Bili smo blizu. Čestitam Genku na prolazu, a mi se okrećemo prvenstvu', rekao je trener Dinama Mario KOvačević pa je nastavio:

'Nametnuli smo se od početka utakmice. U Zagrebu smo imali problema jer je teren bio teži. Ovdje smo dominirali, zabili za vodstvo što nam je dalo vjeru u prolaz. Ušli smo u produžetke, djelovali smo dobro, ali greške su nas koštale. Genk je u konačnici zasluženo prošao dalje.'