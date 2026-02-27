dinamo u europi

Evo što je rekao Mario Kovačević nakon drame i ispadanja Dinama iz Europe

S.Č.

27.02.2026 u 00:06

Mario Kovačević
Mario Kovačević Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dinamo je u spektakularnoj uzvratnoj utakmici play-offa nokaut faze Europske lige remizirao 3:3 s Genkom u Belgiji, ali nije uspio nadoknaditi dva gola zaostatka iz prve utakmice.

Modri su poveli u 45. minuti pogotkom Monsefa Bakrara i tako najavili veliku večer. No već u 51. minuti Yira Sor vraća Genk u igru i poravnava na 1:1.

Dinamo se nije predavao. Luka Stojković je u 57. minuti sigurno realizirao kazneni udarac za novo vodstvo, a u 75. minuti eurogolom je izborio produžetke i potpuno poništio prednost Belgijaca iz Zagreba.

Ipak, drama je imala gorak epilog. U 101. minuti Ito zabija za 2:3 i ponovno gura Genk prema prolazu. Samo dvije minute kasnije Stojković dobiva crveni karton, što je dodatno otežalo situaciju za Dinamo. Konačnih 3:3 postavio je Daan Heymans u 114. minuti i tako potvrdio prolaz domaće momčadi.

Večer puna emocija, preokreta i golova završila je bolno za Modre - nadomak čuda, ali bez nagrade.

'Osjetio sam i u produžetku da možemo, da nismo pali, ali malo smo bili kratki s izmjenama. Imali smo mlade igrače, tu je i Lisica koji dugo nije igrao. To se vidjelo i to je Genk iskoristio. Možemo biti ponosni nakon ovakvog ispadanja. Rekao sam to u svlačionici. Dali smo sve od sebe i vjerovali da možemo proći. Bili smo blizu. Čestitam Genku na prolazu, a mi se okrećemo prvenstvu', rekao je trener Dinama Mario KOvačević pa je nastavio:

'Nametnuli smo se od početka utakmice. U Zagrebu smo imali problema jer je teren bio teži. Ovdje smo dominirali, zabili za vodstvo što nam je dalo vjeru u prolaz. Ušli smo u produžetke, djelovali smo dobro, ali greške su nas koštale. Genk je u konačnici zasluženo prošao dalje.'

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
EUROPSKA LIGA

EUROPSKA LIGA

Evo koliko je Dinamo zaradio u Europi ove sezone
dinamo u europi

dinamo u europi

Dinamo ispao nakon drame u Belgiji - pogledajte kako su reagirali mediji u regiji
čudo

čudo

Pogledajte što je napravio Luka Stojković u Genku: Jedan od najljepših golova Dinama u Europi ikad

najpopularnije

Još vijesti