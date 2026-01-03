ogroman novac

Evo koliko je Luke Littler zaradio osvajanjem SP-a u pikadu

I.Ž.

03.01.2026 u 23:52

Luke Littler
Luke Littler Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Bionic
Reading

Luke Littler nastavio je ispisivati povijest svjetskog pikada. Osamnaestogodišnji Englez obranio je naslov prvaka svijeta, nakon što je u finalu s uvjerljivih 7:1 svladao 23-godišnjeg Nizozemca Giana van Veena

Luke Littler (18) je već prošle godine postao najmlađi svjetski prvak ikada, a novim trijumfom dodatno je pomaknuo granice postavši najmlađi igrač s dva osvojena naslova.

vezane vijesti

Osim sportskog uspjeha, Littler je ovim slavljem ostvario i financijski rekord. Pobjedom u finalu zaradio je 'okruglo' milijun funti (oko 1,15 milijuna eura!), što je najveća novčana nagrada u povijesti Svjetskog prvenstva u pikadu.

Za usporedbu, nakon prošlogodišnjeg naslova pripalo mu je 'samo' 500.000 funti, dok je Van Veen kao finalist inkasirao 400.000 funti.

Takav rasplet dodatno je učvrstio Littlera na vrhu svjetskog poretka. U posljednje dvije godine Englez je ukupno zaradio 2.770.500 funti, čime je stvorio golemu prednost ispred drugoplasiranog Lukea Humphriesa, koji je u istom razdoblju uprihodio 1.172.000 funti. Van Veen je zahvaljujući sjajnom nastupu na prvenstvu napravio veliki skok na ljestvici – s desetog mjesta popeo se na treće, uz ukupnu zaradu od 912.500 funti.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PLAN PRIPREMA

PLAN PRIPREMA

Hajduk se oglasio i donio iznenađujuću odluku
LEGENDA

LEGENDA

Navijači Milana rekli svoje - Luka Modrić dobio još jednu nagradu
SPREMAN JE

SPREMAN JE

Slaven Bilić se vraća u najjaču ligu svijeta? Englezi objavili veliku vijest

najpopularnije

Još vijesti