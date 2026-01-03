Evo koliko je Luke Littler zaradio osvajanjem SP-a u pikadu

Luke Littler (18) je već prošle godine postao najmlađi svjetski prvak ikada, a novim trijumfom dodatno je pomaknuo granice postavši najmlađi igrač s dva osvojena naslova.

Osim sportskog uspjeha, Littler je ovim slavljem ostvario i financijski rekord. Pobjedom u finalu zaradio je 'okruglo' milijun funti (oko 1,15 milijuna eura!), što je najveća novčana nagrada u povijesti Svjetskog prvenstva u pikadu.

Za usporedbu, nakon prošlogodišnjeg naslova pripalo mu je 'samo' 500.000 funti, dok je Van Veen kao finalist inkasirao 400.000 funti.