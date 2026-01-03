Evo koliko je Luke Littler zaradio osvajanjem SP-a u pikadu

Luke Littler nastavio je ispisivati povijest svjetskog pikada. Osamnaestogodišnji Englez obranio je naslov prvaka svijeta, nakon što je u finalu s uvjerljivih 7:1 svladao 23-godišnjeg Nizozemca Giana van Veena
Luke Littler (18) je već prošle godine postao najmlađi svjetski prvak ikada, a novim trijumfom dodatno je pomaknuo granice postavši najmlađi igrač s dva osvojena naslova.
Osim sportskog uspjeha, Littler je ovim slavljem ostvario i financijski rekord. Pobjedom u finalu zaradio je 'okruglo' milijun funti (oko 1,15 milijuna eura!), što je najveća novčana nagrada u povijesti Svjetskog prvenstva u pikadu.
Za usporedbu, nakon prošlogodišnjeg naslova pripalo mu je 'samo' 500.000 funti, dok je Van Veen kao finalist inkasirao 400.000 funti.
Takav rasplet dodatno je učvrstio Littlera na vrhu svjetskog poretka. U posljednje dvije godine Englez je ukupno zaradio 2.770.500 funti, čime je stvorio golemu prednost ispred drugoplasiranog Lukea Humphriesa, koji je u istom razdoblju uprihodio 1.172.000 funti. Van Veen je zahvaljujući sjajnom nastupu na prvenstvu napravio veliki skok na ljestvici – s desetog mjesta popeo se na treće, uz ukupnu zaradu od 912.500 funti.