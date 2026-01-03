Fenomenalni Luke Littler obranio naslov svjetskog prvaka i ispisao povijest pikada

U finalu PDC Svjetskog prvenstva u pikadu gledali smo povijesni okršaj dvojice iznimno mladih igrača – 18-godišnjeg Lukea Littlera i 23-godišnjeg Giana van Veena

Bio je to najmlađi finale u povijesti ovog natjecanja, a završio je uvjerljivom pobjedom Lukea Littlera, koji je slavio 7:1 u setovima.

Čudesni tinejdžer Luke Littler tako je obranio naslov svjetskog prvaka i stigao do drugog trofeja u karijeri, potvrdivši status apsolutne senzacije svjetskog pikada. Prošle je godine već ispisao povijest kao najmlađi osvajač naslova, a novim trijumfom postao je i najmlađi igrač s najmanje dva svjetska zlata.

Luke Littler produces a darting masterclass to retain the Sid Waddell Trophy and become the first million pound World Champion! 👏 pic.twitter.com/cYSyPDAgJ6 — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2026

U finalnom meču Littler je od početka nametnuo svoj ritam, pokazao iznimnu mirnoću i preciznost te protiv pet godina starijeg Nizozemca nije ostavio prostor za neizvjesnost. Dominantnom izvedbom opravdao je ulogu favorita i još jednom potvrdio da je pred svjetskim pikadom nova era – ona koja nosi njegovo ime.