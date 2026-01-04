Kako je sport iz pubova postao jedan od najvećih TV-fenomena na svijetu

Prije desetak godina pikado je za većinu bio tek zabava iz pubova i zadimljenih dvorana, sport koji se prati usput. Danas puni dvorane, ruši televizijske rekorde i privlači publiku koja inače rijetko gleda sport. Kako je došlo do toga da pikado postane jedan od najgledanijih TV-sportova u Europi?

Ključ uspjeha pikada leži u činjenici da se natjecanja više ne doživljavaju samo kao sportski događaji, već kao pravi televizijski spektakli. Glazba, navijačke pjesme, kostimi, emocije i stalna interakcija s publikom pretvorili su mečeve u nešto između sporta i koncerta. Gledatelj nema osjećaj da prati tehnički zahtjevnu disciplinu, nego da je dio događaja.

Za razliku od mnogih sportova, pikado je jednostavan za praćenje. Pravila su jasna, rezultat se vidi odmah, a svaki hitac nosi težinu. Nema dugih pauza, nema čekanja – napetost je stalna, a svaki trenutak može promijeniti tijek meča.

Zvijezde koje su promijenile percepciju sporta

Veliku ulogu u popularnosti pikada imale su i njegove zvijezde. Legendarni Phil Taylor prvi je pokazao da pikado može imati globalne ikone, sportaše čija se dominacija prati godinama. Nakon njega došla je nova generacija, predvođena Michaelom van Gerwenom, igračem koji je agresivnim stilom i samopouzdanjem dodatno podigao razinu interesa.

Posljednjih godina publiku su osvojili i karizmatični igrači poput Gerwyna Pricea, čija energija i temperament dijele publiku, ali jamče emociju, kao i mladi fenomen Luke Littlera, koji je svojim godinama i mirnoćom pod reflektorima postao simbol nove ere.

Pikado je, zahvaljujući takvim osobnostima, prestao biti anoniman sport. Navija se za ljude, za karaktere, za priče – a to je ono što televizija i publika traže.