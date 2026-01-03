Mali gubio do 96. minute, a onda u drami jedanaesteraca izbacio Tunis

Tunis je od 26. minute imao igrača više, Tunižani su imali i 1:0 nakon što su poveli u 88. minuti, a prilikom izvođenja jedanaesteraca dva puta su imali prednost, ali se malijska vrsta, koju vodi Belgijanac Tom Saintfiet, svaki put izvukla i na kraju slavila izborivši četvrtfinale u kojem je čeka Senegal. Junak susreta postao je golman Djigui Diarra koji je obranio dva jedanaesterca.

Jedan od ključnih trenutaka susreta dogodio se u 26. minuti kada je Mali ostao s igračem manje. Woyo Coulibaly je oštrim startom zaustavio Hannibala Mejbrija, a južnoafrički sudac Abongile Tom mu je pokazao crveni karton.

Tunis je u nastavku susreta dominirao, no sve do same završnice dvoboja nije bilo previše uzbuđenja niti na jednoj strani. Tunis je uspio zabiti u 88. minuti. Elias Saad je ubacio, obrana Malija je zaspala, što je iskoristio Firas Chaouat glavom pogodivši za 1:0.

Kada se već činilo kako će Tunis izboriti četvrtfinale minimalnom pobjedom, Mali je uspio izjednačiti u šestoj minuti nadoknade iz kaznenog udarca kojeg je skrivio Yassine Meriah igravši rukom. Pucao je Lassine Sinayoko pogodivši za produžetak u 96. minuti susreta!

Meriah se u 103. minuti umalo iskupio za skrivljeni jedanaesterac, no njegov udarac s dvadesetak metara prošao je tik uz vratnicu. Tri minute kasnije Tunis je postigao drugi gol, ponovo je mrežu tresao Chaouat, no asistent Ali Abdi je bio u zaleđu. Do kraja produžetka više nije bilo prilika, pa je odluka pala nakon drame jedanaesteraca.

>> golove s utakmice Mali - Tunis pogledajte OVDJE.

Tunis je poveo golom Meriaha, da bi Bissouma prebacio gol. Tunis je imao priliku povesti 2:0, ali je i Abdi pucao preko gola nakon čega je Sinayoko izjednačio na 1:1. Saad dovodi Tunis do prednosti 2:1, a Nene potom pogađa okvir gola. Tunis je imao novu priliku za povećanje vodstva, ali je Diarra obranio udarac Achourija, a Diakite pogađa za 2:2. U petoj seriji je pala odluka. Diarra brani udarac Ben Romdhanea, a El Bilal Toure zabija za pobjedu.

Mali, koji do sada nikada nije bio afrički prvak, ali ima titulu doprvaka (1972.) i dvije bronce (2012., 2013.) će četvrtfinalu igrati protiv Senegala koji je u prvom susretu osmine finala u Tangieru pobijedili Sudan 3:1.