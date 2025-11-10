Divna gesta Vatrenih; primili su posebne goste na treningu

Susret se dogodio na inicijativu Zagrebačkog dijabetičkog društva u okviru obilježavanja Svjetskog dana dijabetesa 14. studenoga. Hrvatski reprezentativci i izbornik Zlatko Dalić usrećili su dječake i djevojčice zajedničkom fotografijom i priredili im susret za pamćenje.

"Dijabetes je bolest koja pogađa oko 400 tisuća osoba u Hrvatskoj, među kojima je i veliki broj djece. Sport, rekreacija i kretanje ključni su faktori prevencije ove bolesti, a ovaj događaj bila je prilika da se podigne svijest i pruži podrška onima koji se svakodnevno bore s izazovima života s dijabetesom", objavio je Hrvatski nogometni savez.

Uoči posljednje dvije utakmice u skupini L Hrvatsku tek milimetri dijele od službene potvrde plasmana na SP koji će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Hrvatskoj u posljednja dva susreta treba samo bod kako bi i matematički osigurala put preko "bare". Hrvatska nakon šest odigranih kola ima 16 bodova. Češka ima tri bod manje, ali i utakmicu više, na trećem mjestu su Farski Otoci sa 12 bodova iz sedam susreta, a zatim slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar bez bodova.

Prvu priliku za otklanjanje svih dvobi oko prolaska na SP Hrvatska će imati u petak kada će na Rujevici igrati protiv Farskih otoka, dok će kvalifikacije zaključiti u ponedjeljak susretom protiv Crne Gore u Podgorici.