'Ove su brojke najbolji pokazatelj koliko se srozala kvaliteta Dinamove igre'

M.Š

10.11.2025 u 21:38

Sandro Kulenović i Dion Drena Beljo
Sandro Kulenović i Dion Drena Beljo Izvor: Pixsell / Autor: Christian Ornberg/PIXSELL
Dinamo prolazi kroz veliku rezultatsku krizu. Modri su upisali tri poraza u četiri posljednje utakmice, no vodstvo je odlučilo zadržati trenera Marija Kovačevića i prebroditi ovaj period s njim na klupi.

Dinamova kriza tema je brojnih rasprava, a svoj osvrt dali su i MAXSportovi komentatori u emisiji Totalni nogomet na istom kanalu. Andrija Cmrečnjak krenuo je s podacima:

'Beljo je u prvih osam utakmica zabio šest golova od 24 udarca. U preostalih devet utakmica u prvenstvu i Europi zabio jedan gol. Trinaest puta je pucao po golu, a zabio jednom. U posljednjih šest utakmica imao je pet utakmica.'

Dotakao se zatim drugog napadača: Kulenović je imao pet golova u prvih šest utakmica. Deset puta je pucao, pet puta zabio. U preostaliih 11 utakmica, on ima jedan gol iz devet udaraca. S time da je od tih devet udaraca, sedam upisao u jednoj utakmici - protiv Slaven Belupa. U posljednjih osam utakmica ima upućena dva udarca.

Mateo Pukšar je potom zaključio: 'Možda su ove brojke najbolji pokazatelj koliko se srozala kvaliteta Dinamove igre kada napadači ne dolaze u prilike i na kraju krajeva, ne upućuju udarce.'

Zizi i Mateo o Dinamu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

