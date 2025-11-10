'On je ključan igrač Hajduka. Grize, jede tu travu, nosi tu momčad'

Puno je razloga za sreću u taboru Bijelih posljednjih dana, a posljednji u nizu bila je pobjeda nad Osijekom s 2-0. Još jednu dobru utakmicu odigrao je Rokas Pukštas koji je nedvojbeno postao ključan igrač momčadi.

O njegovoj važnosti pričali su MAXSportovi komentatori u emisiji Totalni nogomet na istom kanalu. Mateo Pukšar je poručio:

Ključan igrač Hajduka ove sezone je Rokas Pukštas. Mislim da je opet imao duele na 80 posto, bio je zaslužan za prvi gol, grize, jede tu travu, nosi tu momčad na svojim leđima, u svakom prekidu je glavni.'

Ostali komentatori mogli su se samo složiti s ovime, a kako i ne bi, kada Amerikanac litavskih korijena ima već četiri gola na svom kontu, no njegova važnost seže dalje od toga. Primjerice, po susretu u SHNL-u osvaja čak 10.1 duel s uspješnosti od 58 posto, a osim toga može se pohvaliti i s 1.4 uspjela driblinga.