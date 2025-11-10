junak sezone

'On je ključan igrač Hajduka. Grize, jede tu travu, nosi tu momčad'

M.Š

10.11.2025 u 22:12

Totalni nogomet
Totalni nogomet Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Tportal
Bionic
Reading

Hajduk će dočekati reprezentativnu pauzu kao lider prvenstva. Bijeli imaju 29 bodova, a prvi pratitelj Dinamo trenutačno stoji na 25.

Puno je razloga za sreću u taboru Bijelih posljednjih dana, a posljednji u nizu bila je pobjeda nad Osijekom s 2-0. Još jednu dobru utakmicu odigrao je Rokas Pukštas koji je nedvojbeno postao ključan igrač momčadi.

vezane vijesti

O njegovoj važnosti pričali su MAXSportovi komentatori u emisiji Totalni nogomet na istom kanalu. Mateo Pukšar je poručio:

Ključan igrač Hajduka ove sezone je Rokas Pukštas. Mislim da je opet imao duele na 80 posto, bio je zaslužan za prvi gol, grize, jede tu travu, nosi tu momčad na svojim leđima, u svakom prekidu je glavni.'

Ostali komentatori mogli su se samo složiti s ovime, a kako i ne bi, kada Amerikanac litavskih korijena ima već četiri gola na svom kontu, no njegova važnost seže dalje od toga. Primjerice, po susretu u SHNL-u osvaja čak 10.1 duel s uspješnosti od 58 posto, a osim toga može se pohvaliti i s 1.4 uspjela driblinga.

Mateo Pukšar o Pukštasu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
junak sezone

junak sezone

'On je ključan igrač Hajduka. Grize, jede tu travu, nosi tu momčad'
PROPUSTILI SU PRILIKU

PROPUSTILI SU PRILIKU

'Dinamo ga više ne može dovesti ispod 5 milijuna, prošao je vlak'
KAKO JE OVO PROMAŠIO?

KAKO JE OVO PROMAŠIO?

Pogledajte promašaj godine u hrvatskom nogometu: Nevjerojatno da ovo nije bio gol

najpopularnije

Još vijesti