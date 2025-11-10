PROPUSTILI SU PRILIKU

'Dinamo ga više ne može dovesti ispod 5 milijuna, prošao je vlak'

N.M.

10.11.2025 u 22:21

Adriano Jagušić
Adriano Jagušić Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading

Lokomotiva i Slaven Belupo su u 13. kolu SuperSport HNL-a odigrali 1:1.

Utakmicu je obilježio fantastičan pogodak Adriana Jagušića za vodstvo gostiju. No, Lokomotiva je ipak stigla do boda u 89. minuti kada je nakon lijepe akcije zabio Vešović.

vezane vijesti

Sjajni Jagušić bio je i tema MAXSportove emisije 'Totalni nogomet'. Komentator MAXSporta Mateo Pukšar nahvalio je mladića Slaven Belupa i dotaknuo se Dinama koji se ovog ljeta interesirao za njega.

'Prošao je vlak za Dinamo i Adriana Jagušića. Mislim da ispod 5 milijuna ne napušta Koprivnicu. Adrianu Jagušiću više ne treba prijelazna stepenica za odlazak u inozemstvo', rekao je Pukšar.

'Dobio je pretpoziv za reprezentaciju iz Slaven Belupa, to je samo po sebi pothvat', dodao je Ivan Ljubić.

Totalni nogomet o Jagušiću Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
junak sezone

junak sezone

'On je ključan igrač Hajduka. Grize, jede tu travu, nosi tu momčad'
PROPUSTILI SU PRILIKU

PROPUSTILI SU PRILIKU

'Dinamo ga više ne može dovesti ispod 5 milijuna, prošao je vlak'
KAKO JE OVO PROMAŠIO?

KAKO JE OVO PROMAŠIO?

Pogledajte promašaj godine u hrvatskom nogometu: Nevjerojatno da ovo nije bio gol

najpopularnije

Još vijesti