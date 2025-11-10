'Dinamo ga više ne može dovesti ispod 5 milijuna, prošao je vlak'

Utakmicu je obilježio fantastičan pogodak Adriana Jagušića za vodstvo gostiju. No, Lokomotiva je ipak stigla do boda u 89. minuti kada je nakon lijepe akcije zabio Vešović .

Sjajni Jagušić bio je i tema MAXSportove emisije 'Totalni nogomet'. Komentator MAXSporta Mateo Pukšar nahvalio je mladića Slaven Belupa i dotaknuo se Dinama koji se ovog ljeta interesirao za njega.

'Prošao je vlak za Dinamo i Adriana Jagušića. Mislim da ispod 5 milijuna ne napušta Koprivnicu. Adrianu Jagušiću više ne treba prijelazna stepenica za odlazak u inozemstvo', rekao je Pukšar.

'Dobio je pretpoziv za reprezentaciju iz Slaven Belupa, to je samo po sebi pothvat', dodao je Ivan Ljubić.