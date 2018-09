Dino Rađa nije skrivao suze; otkrio najbolju petorku, da nije ponosan na odlazak s postolja 1995., a dotaknuo se i Tita...

Proslavljeni hrvatski košarkaš Dino Rađa gostovao je u emisiji 'Nedjeljom u dva' na HRT-u. Jedan od najboljih europskih centara u povijesti govorio je o svojoj bogatoj karijeri, ulasku u Košarkašku kuću slavnih te o tome zašto je danas hrvatska reprezentacija u krizi

'Ja ne znam tko vodi klub, meni su oni genijalni u nekim stvarima, transparentima, ali ima tih huligana koji naprave tako nešto, ne mogu to ni reći na televiziji što mislim i to treba rješavati na državnoj razini što su napravili vatrogascu.'

'Ja sam u prvom redu sportaš, mene zanima samo teren. Neka bude pošten i neka bude prvak on tko to zaslužuje. Boli te neka nepravda koju doživljavaš i neka nemoć i mislim da iz toga izlaze navijačka nezadovoljstva, ali ne opravdam ove stvari koje su se događale. Apsolutno mislim da je HNS nanio nepravdu Hajduku. Iako ne opravdavam ono što se događa u Hajduku.'

'Na zadnjih devet velikih takmičenja, iza 1996. do 2017., nismo bili na njih šest, a sad je to odjednom najveći problem. Siguran sam da ćemo se do kraja potući da bismo se plasirali. A sad jesam li optimist... U životu sam naučio da je realnost jedna stvar jako bitna, a ta moja izjava je bila temeljena na saznanjima koja sam imao, a radio sam u životu s najboljim trenerima od kojih sam imao što naučiti. Danas je četiri milijuna Hrvata koji znaju što treba napraviti.'

'To nisam ja izjavio nego je to bio europski izbor, a mislim da mi jedino nismo imali strance, ali teško mi je uspoređivati generacije. Mi smo bili skupina klinaca uz neke iskusnije, ali nisu ni oni bili nešto stari, oko 24 godine.'

Tito, je li pozitivna ili negativna ličnost?

'Moja stara je govorila da dok je Tito bio živ da je Bog hodao po zemlji. E sad sigurno je bilo pod njime sra..., a sigurno je bilo i dobrih stvari. Povijest pišu pobjednici, tako je uvijek bilo. Ja ljude dijelim na dobre li loše, a ne po boji i nacionalnosti.'

Još malo o Mosoru?

'Bio je čovjek i pol, prava dobrica. Kao i Petar Grašo, sjedio bih s njima po cijele dane i slušao njihove gluposti.'

Dražen Petrović...

'S Draženom sam bio super. Mene je fascinirala ta njegova glad za radom i uspjehom. I to je nešto što sam od njega naučio. Mi odemo u Poljsku i nema teretane. Nigdje, odeš u sobu, prođe pol sata, a on zove i kaže našao sam teretanu i mi taksijem tamo na trening. Naravno, da te takav lik vuče. To ja pričam, moraš imati nekoga tko ti pokazuje put, ne riječima nego dijelima. Bili smo cimeri u Švedskoj, odemo na kavu, a on potpisao za Real. I ja hoću platiti kavu, a on kaže 'ne, dok ja budem zarađivao koliko zarađujem, više od tebe, uvijek ja plaćam, a kad ti budeš toliko zarađivao onda će svatko po jednom.'

Uzeo je sportsku mirovinu, ali ne za sebe...

'Ja taj novac dajem dalje, nisam ništa zadržao sebi. Mislim da je bolje tako nego da sam novac ostavio.'