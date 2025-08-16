Evo što je Hrgović rekao nakon lude borbe: 'Čuo sam da je gadno...'

Iako je krvava lica dočekao kraj te runde, jedine koju su bodovni suci na kraju borbe dodijelili britanskom boksaču, Hrgović se nastavio boriti kao da ta posjekotina ne postoji, pazeći da njegov suparnik više ne uspije pogoditi mjesto na kojem je nastala posjekotina.

No, za ovu se pobjedu Hrgović morao izrazito namučiti i iskoristiti svo svoje iskustvo i taktičku zrelost, uz veliku pomoć svog trenera Abela Sancheza. Naime, on mu je sanirao ozbiljnu ozljedu iz druge runde, koju mu je snažni 28-godišnji udarač David Adeleye nanio razornim lijevim krošeom.

Bila je to 20. profesionalna borba za 33-godišnjeg borca iz zagrebačke Dubrave, u kojoj je došao do 19. pobjede, a svom je suparniku u njegovom 16. profesionalnom nastupu nanio drugi poraz.

Kontrolirajući zbivanja u ringu i ne trošeći svoju snagu na promašaje, hrvatski borac je skupljao rundu po rundu i tako sve do osme od deset ugovorenih za ovu borbu.

'Osjećam se dobro, sretan sam zbog pobjede. Što se oka tiče, nisam još vidio posjekotinu, kako to izgleda? Čuo sam da je gadno', rekao je Hrgović novinaru IFL TV-a, a zatim je pojasnio kako se nosio s distrakcijom koju stvara velika posjekotina oka.

'Od druge runde borio sam se s tom posjekotinom. Na početku mi se krv slijevala u oko, ali Abel (Sanchez) je uspio zaustaviti krvarenje i nisam osjetio poteškoće kasnije. Bojao sam se da će sudac zaustaviti borbu i na taj način mi je smetalo, ali uglavnom je bilo okej'.

Uslijedila je najbolja runda meča u kojoj je prvo Filip Hrgović poslao svog suparnika na pod. Adeleye je pričekao prvih pet sekundu odbrojavanja, a onda nastavio borbu i umalo došao do pobjede. Naime, na ulazu u posljednju minutu runde britanski borac je uspio razbiti Filipov gard i serijom udaraca išao prema nokautu. Kako je Hrgović uspio ostati na nogama, vjerojatno je samo njemu bilo jasno.

'Da, poslao sam ga u nokdaun, ali nemam pojma što se onda dogodilo. Trebao sam ga završiti, a onda me pogodio s dva dobra udarca. Bila je to pogreška, trebao sam ga završiti, ali sretan sam jer sam izgurao do kraja s ovom posjekotinom i mislim da sam uzeo sve runde. On je pružio dobar meč i otpor. Pričao sam kako ga želim brzo završiti, ali odradio je dobar meč'.



No, hrvatski je borac još jednom dokazao da ima čeličnu bradu i dočekao je kraj runde u kojoj je, na kraju, bodovno i povećao prednost zbog odbrojavanja njegovom suparniku. Britanac se u onoj seriji udaraca fizički toliko potrošio, da u preostale dvije runde nije uspio ozbiljnije zaprijetiti Hrgoviću, koji je iskoristio svoju fizičku prednost u većem rasponu ruku i na sve dopuštene načine ga je držao na distanci.

Koliko je čvrst David Adeleye?

'Dobar je udarač, posjeduje jaku udaračku moć. Mislim da me pogodio boljim udarcima nego Dubois, Zhang i bilo tko drugi. Brz je, snažno udara i bio je to dobar meč'.

Uz to što je zadržao WBO pojas međunarodnog prvaka, Filip Hrgović je ovom pobjedom u vlasništvo dobio i WBA pojas zlatnog kontinentalnog prvaka.