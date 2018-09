Legendarni srpski trener Obradović u Zadru otvorio dušu; evo kojeg Hrvata obožava

Najjači europski pripremni turnir 'Zadar Basketball Tournament' započeo je uzbudljivim košarkaškim dvobojima u dvorani Krešimira Ćosića. Usprkos velikom broju poznatih igrača i trenera koji sudjeluju na turniu jedno ime se posebno izdvaja – Željko Obradović, najtrofejniji europski trener u povijesti košarke s devet titula prvaka Europe

Za razliku od prve utakmice Zadar Basketball Tournamenta u kojoj je CSKA uvjerljivo svladao kineskog prvaka Liaoning Flying Leopardse 90:46 (44 koša razlike!), drugi je dvoboj između Olimpije Milano i Maccabi Tel Aviva bio puno neizvjesniji. Na koncu je talijanska momčad slavila 80:75.

'Znali smo da nas očekuje težak i tvrd turnir, svi klubovi ovdje su zasluženo. Važno je da se fokusiramo na nas, na naš napredak. Cilj nam je ispraviti greške od lani i da nakon ovog turnira budemo bolja ekipa. Prošle izdanje turnira je bilo vrlo dobro!', rekao je nakon utakmice Kyle Hines, igrač CSKA iz Moskve koji je otkrio zanimljivu poveznicu s Hrvatskom:

'Moj igrački idol dok sam odrastao bio je Dino Rađa koji je tada igrao za Boston Celticse. Danas mi je najdraži igrač Dario Šarić, koji igra za klub iz mog rodnog grada, Philadelphiu 76erse.'

Na turniru još igraju i turski prvak Fenerbahče i njemački Bayern iz Munchena. Ekipu Fenera predvodi najbolji europski trener Željko Obradović, a legendarni srpski strateg za zadarski turnir ima samo riječi hvale:

'Ovo je vrhunski organiziran turnir i to tvrdim od prvog dana. Na ovom izdanju će biti pet vrhunskih europskih ekipa i kineski prvak što je dobro, da se jedna takva ekipa pojavi ovdje. Uvjeti su fenomenalni i zato se vraćamo. Nama su se danas priključila šestorica igrača kojima će ovo biti prva utakmica s ekipom. Igrali su u različitim reprezentacijama svojih zemalja, sada o tome trebamo najviše voditi računa. To znači da nam je prije svega potrebno uigravanje i za to će nam turnir idealno poslužiti!', izjavio je Željko Obradović te istaknuo i svog najdražeg hrvatskog igrača:

'To je Bojan Bogdanović, igrač s kojim sam radio. Drago mi je da iz godine u godinu pokazuje kvalitetu koju ima i da je imao odličnu sezonu. Vjerujem da će iduća biti još bolja!'

Na turniru nastupaju i Liaoning Flying Leopards, prvaci sve jače kineske lige (CBA). Njima je ovo prvi nastup na tlu Europe, ali zadarski turnir je i njih osvojio.

'Prije nego što sam došao u Hrvatsku nisam puno znao o ovoj zemlji. Ugodno sam iznenađen kako smo primljeni, te kvalitetom dvorane i organizacije. Moram priznati da nisam očekivao ovakvu razinu i za sada sam stvarno impresioniran!', izjavio je igrač Liaoninga Guo Ailun, dok je njegov suigrač Lester Hudson istaknuo: '

'Dvorana je nevjerojatna, bit će zadovoljstvo tu igrati. Hrvatska je vrlo lijepa zemlja, svi su ovdje vrlo ljubazni i za sad mi se jako sviđa!'

Dodajmo još kako će se drugog dana turnira susresti Maccabi Tel Aviv i Fenerbahče u 17.30 sati te CSKA Moskva i Bayern Munchen u 20 sati. U subotu su na redu dvoboji Bayern Munchena i Liaoning Flying Leopardsa u 18 sati te Fenerbahcea i Olimpie Milano u 20.30 sati. Sve prijenose možete na TV-u pratiti putem kanala Arenasport (MAXtv).

Kao što je i običaj za najmlađe, tradicionalni Kids' Day, održat će se na zadarskom Forumu u subotu, 22. rujna od 10 sati.