Čelni ljudi hrvatske košarke nakon nove sramote i šokantnih poraza poslali zanimljive poruke

Nakon dva uzastopna poraza od Litve i Poljske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, kojima se hrvatska košarkaška reprezentacija našla u jako teškoj situaciji, pred novinare su izašli predsjednik HKS-a Stojko Vranković, predsjednik Stručnog savjeta Dino Rađa i izbornik Dražen Anzulović

Puno direktniji bio je Dino Rađa dao je svoje mišljenje:

'Tko neće, neka ne igra za Hrvatsku! Od danas prolaze samo tri stvari, ovo su naši postulati: Red, rad i disciplina! Svi sad gledaju ove zadnje dvije utakmice koje su ispale loše, ali mi imamo svoj plan i program koji jako dobro ide, no svi gledaju krov kuće, a ne temelje. Bili smo svjesni, kad smo ušli u Savez, kako je taj dio priče bio na trulim nogama.'

Naravno, svoje mišljenje nakon dva šokantna poraza analizirao je i izbornik Dražen Anzulović:

'Prije svega, rekao bih da smo svi razočarani kako su završile ove dvije utakmice. Nismo to očekivali… Ja kao trener ću preuzeti svu odgovornost koju trener može preuzeti za to. Da li bih što mijenjao u samoj pripremi i svemu onom što bi prethodilo - normalno da bih. No, nakon svih analiza koje sam napravio zajedno sa stožerom: Prva stvar, mislim da smo u selekciji promašili za dva igrača, a druga stvar koju bih mijenjao i koju sam nastojao utjecati tokom ljetne pauze i što sam dijelio s vama čitavo ljeto, to je fizička pripremljenost ekipe. Tu izuzimam kondicijskog trenera Šimu Tomaševića koji je učinio sve što je u njegovoj moći. Nije otišao s nama na kinesku turneju, to je jedan segment koji je po meni bio odlučujući, što slijedi u pripremi - to je taktička priprema', kazao je Anzulović dodavši:

'Da li bih što mijenjao u taktičkoj pripremi? U globalu, ne bih. Bili smo pripremljeni u svakom segmentu, a sve što se događalo na parketu, posljedica ovog dvoje što sam nabrojao kao glavne razloga slabih igara. U najkraćim crtama to je rezime onoga što se događalo kroz ove dvije utakmice i kroz 20 treninga koje smo imali prije kvalifikacija.'

Za kraj je Anzulović zavapio:

'Vjerujte nitko od vas ne želi više od mene uspjeh hrvatske košarke!'