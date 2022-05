[FOTO] Čudesni klinac Carlos Alcaraz nakon Rafaela Nadala u nevjerojatnom meču slomio i Novaka Đokovića te se plasirao u finale

Carlos Alcaraz nastavio je svoj pobjednički put na Mastersu u Madridu, svladao je prvog igrača svijeta Novaka Đokovića 6:7 (5), 7:5, 7:6 (5) te se plasirao u finale španjolskog turnira

Znali smo to i prije ovoga meča, teniska zvijezda je rođena. Mladi Španjolac je u četvrtfinalu svladao slavnog sunarodnjaka Rafaela Nadala, a sada je srušio još jednog kapitalca Novaka Đokovića u čudesnoj izvedbi. Bila je to deveta pobjeda Alcaraza u nizu, osvojio je turnir u Barceloni, a u nedjelju će imati priliku da ode do kraja i u Madridu.

'Đoković je za mene jedan od najboljih igrača u povijesti. Sve što je postigao za tenis je nevjerojatno. Možete mu se samo diviti', pokazao je Alcaraz respekt prema prvom tenisaču svijeta uoči njihovog meča, ali je zato na terenu igrao bez respekta - hrabro i samouvjereno.