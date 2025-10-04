Razočarani Garcia: Umoriš se gledajući ovakvu igru... Spori smo, ne radimo što bismo trebali

Hajduk je u Vinkovcima odigrao slabu utakmicu iako je od 25. minute igrao s igračem više nakon isključenja Čaića . Do pobjede je došao golom Rokasa Pukštasa u 77. minuti, a domaćini su u prvom poluvremenu promašili nekoliko sjajnih prilika.

Momčad Gonzala Garcije je tako povezala dvije pobjede protiv Lokomotive i Vukovara, ali Hajdukov trener nije bio pretjerano zadovoljan.

'Teška utakmica iako će ovdje biti jako teško svima. Startali smo s dosta problema, trebalo nam je vremena da se naviknemo na uvjete, a oni su stajali jako dobro. Nakon tog isključenja se utakmica promijenila; mi smo trebali nešto kreirati, a mi u tome nismo dobro izgledali. Imali smo par situacija, ali bili smo spori. Jasno mi je da je teren težak, ali nismo radili ono što smo trebali, a to je kreiranje šansi. Umoriš se gledajući to...', rekao je Garcia i nastavio: