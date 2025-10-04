Razočarani Garcia: Umoriš se gledajući ovakvu igru... Spori smo, ne radimo što bismo trebali

Hajduk je u 9. kolu SHNL-a pobijedio Vukovar 1991 u gostima 1:0.
Hajduk je u Vinkovcima odigrao slabu utakmicu iako je od 25. minute igrao s igračem više nakon isključenja Čaića. Do pobjede je došao golom Rokasa Pukštasa u 77. minuti, a domaćini su u prvom poluvremenu promašili nekoliko sjajnih prilika.
Momčad Gonzala Garcije je tako povezala dvije pobjede protiv Lokomotive i Vukovara, ali Hajdukov trener nije bio pretjerano zadovoljan.
'Teška utakmica iako će ovdje biti jako teško svima. Startali smo s dosta problema, trebalo nam je vremena da se naviknemo na uvjete, a oni su stajali jako dobro. Nakon tog isključenja se utakmica promijenila; mi smo trebali nešto kreirati, a mi u tome nismo dobro izgledali. Imali smo par situacija, ali bili smo spori. Jasno mi je da je teren težak, ali nismo radili ono što smo trebali, a to je kreiranje šansi. Umoriš se gledajući to...', rekao je Garcia i nastavio:
'Moramo strašno puno raditi jer moramo biti bolji. Ponosan sam kako treniramo, puno igrača je došlo pred kraj prijelaznog roka, a nakon prve runde prvenstva imamo 19 bodova. No, moram biti iskren i reći da mi se zadnje dvije utakmice nikako ne sviđaju iako samo ih pobijedili'.