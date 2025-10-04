slaven - osijek

Ljutiti Rožman divljao na klupi. 'Nikad ga nisam ovakvog vidio...'

S. M.

04.10.2025 u 18:37

Simon Rožman
Simon Rožman Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot MAXSport
Bionic
Reading

Slaven i Osijek igraju susret 9. kola SHNL-a.

Slaven je poveo u 7. minuti lijepim golom Michaela Agbekpornua nakon što je Osijek jako loše ušao u susret.

vezane vijesti

To je jako razljutilo Osijekova trenera Simona Rožmana, koji je nakon gola ljutito bacio jaknu na klupu i čitavo poluvrijeme proveo na nogama.

Kako je utakmica odmicala, Slovenac je bio sve nervozniji, a kamere su ga u 23. minuti uhvatile kako maše rukama i urla na svoje igrače. Takvo Rožmanovo ponašanje iznenadilo je i MAXSportova komentatora Matea Pukšara.

'Izvan sebe je Simon Rožman nakon prve polovice prvog poluvremena. Ne sjećam se da sam ga ikad vidio ovako nervoznog', rekao je Pukšar u prijenosu susreta.

Slaven - Osijek (komentator o Rožmanu) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
supersport hnl

supersport hnl

Slaven u rijetko viđenoj utakmici slomio Osijek. Pogledajte golove i isključenje Nestorovskog

SLAVEN BELUPO
2:1
OSIJEK
NEVIĐENA SEKVENCA

NEVIĐENA SEKVENCA

Pogledajte najluđih 90 sekundi SHNL-a ove sezone
slaven - osijek

slaven - osijek

Ljutiti Rožman divljao na klupi. 'Nikad ga nisam ovakvog vidio...'

najpopularnije

Još vijesti