Ljutiti Rožman divljao na klupi. 'Nikad ga nisam ovakvog vidio...'

Slaven je poveo u 7. minuti lijepim golom Michaela Agbekpornua nakon što je Osijek jako loše ušao u susret.

To je jako razljutilo Osijekova trenera Simona Rožmana, koji je nakon gola ljutito bacio jaknu na klupu i čitavo poluvrijeme proveo na nogama.

Kako je utakmica odmicala, Slovenac je bio sve nervozniji, a kamere su ga u 23. minuti uhvatile kako maše rukama i urla na svoje igrače. Takvo Rožmanovo ponašanje iznenadilo je i MAXSportova komentatora Matea Pukšara.

'Izvan sebe je Simon Rožman nakon prve polovice prvog poluvremena. Ne sjećam se da sam ga ikad vidio ovako nervoznog', rekao je Pukšar u prijenosu susreta.