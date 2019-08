Branko Šubić trči ultramaraton od Knina do Petrinje: Da se ne zaboravi one koji su žrtvovali svoje živote za samostalnu Hrvatsku

Branko Šubić je jutros u ranu zoru iz Udbine krenuo prema Plitvičkim jezerima. Treća je to dionica etapnog ultramaratona u kojemu će u šest dana prehodati i pretrčati preko 260 kilometara u spomen na poginule i nestale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata

od knina do petrinje

'Za sada se odlično osjećam, jedini problem koji sam imao je sa žuljevima, ali to sam uspješno sanirao. Imao sam dobre vremenske uvjete jer nije bilo velikih vrućina koje sam očekivao, a danas u Korenici sam i malo pokisnuo', rekao je Šubić po dolasku u Plitvička jezera.

Za 47 kilometara od Udbine do Plitvičkih jezera mu je trebalo nešto više od pet i pol sati.

Sutra ga čeka četvrta dionica od Plitvičkih jezera do Slunja u kojoj će prijeći 33 kilometra, u nedjelju 50 kilometara od Slunja do Topuskog, te u ponedjeljak 38 kilometara od Topuskog do Petrinje.