Bivši hrvač Branko Šubić u spomen na poginule hrvatske branitelje pješačit će od Knina do Petrinje

Branko Šubić početkom kolovoza u šest dana će prehodati udaljenost od 264 km od Knina do Petrinje u spomen na poginule hrvatske branitelje. Sličnu akciju već je odradio početkom kolovoza 2017. godine, s tom razlikom što je tada hodao od Vukovara do Petrinje

Prije dvije godine Branko Šubić je skrenuo pozornost javnosti na sebe akcijom u kojoj je u pet dana prehodao udaljenost od Vukovara do njegovog grada Petrinje. Ukupno 265 km, što je 53 km u prosjeku svakoga dana, po temperaturama koje su početkom kolovoza na užarenom asfaltu po kojemu je Branko hodao znale dosezati i do 55 Celzijevih stupnjeva.

Možda za današnje ultramaratonce i "ironmene" to i nije neki podvig, ali za tada 55-godišnjaka koji nikada do priprema za tu akciju nije prešao niti polumaraton, to je bilo ostvarenje vrijedno divljenja. Toliko da su ga prepoznali i Predsjednica države Kolinda Grabar Kitarović, Ministarstvo branitelja RH i Grad Petrinja koji su bili pokrovitelji akcije. Nedavno je Šubić objavio kako za ovu godinu priprema novu akciju.

'Ovog puta polazna će točka biti Kninska tvrđava, mjesto na kojemu se tradicionalno održava središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti uz koju je vezana i moja akcija. Do Petrinje je udaljenost gotovo identična kao i od Vukovara, a uz očekivane ekstremno visoke temperature dodatni izazov će biti zahtjevna konfiguracija terena pa će tako ukupni uspon biti preko 2.000 metara, te isto toliko spusta. Zbog toga sam dodao još jedan dan za hodanje u odnosu na prošlu akciju', otkrio je Šubić.