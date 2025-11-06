U BRAKU SU 16 GODINA

Svi pričaju o rijetkom zajedničkom pojavljivanju jednog od najskladnijih parova Hollywooda

N. Sa

06.11.2025 u 11:50

Claire Danes i Hugh Dancy
Claire Danes i Hugh Dancy Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Bionic
Reading

Glumački par Claire Danes (46) i Hugh Dancy (50) oduševio je rijetkim zajedničkim izlaskom na crveni tepih, zablistavši na premijeri Netflixove mini serije 'The Beast in Me' ('Zvijer u meni') u njujorškom hotelu Plaza

Zvijezda serije 'Domovina', Claire Danes, koja u novom Netflixovom hitu 'The Beast in Me' ('Zvijer u meni') glumi spisateljicu Aggie Wiggs, pokazala je da ljubav s Hughom Dancyjem i nakon 16 godina braka i dalje cvjeta. Par je stigao na njujoršku premijeru serije i potom pozirao pred okupljenim fotografima, razmjenjujući poglede i osmijehe koji su jasno odavali njihovu povezanost.

Claire je oduševila u do poda dugoj crvenoj haljini s tankim naramenicama, dubokim V-izrezom i lepršavim krojem koji je pratio liniju tijela. Minimalističke zlatne naušnice i narukvica dodatno su naglasile sofisticiranost njezina izdanja.

Izvor: Društvene mreže

S druge strane, Hugh Dancy odlučio se za profinjen, ali ležeran look koji je uključivao sivi sako, hlače i svijetloplavu košulju, uz klasični par crnih kožnih cipela. Par je djelovao opušteno i zaljubljeno, a njihovi zajednički trenuci pred kamerama raspametili su njihove obožavatelje.

Zvjezdana večer u Plazi

Na svečanoj premijeri pojavili su se i ostali glumci iz serije: Natalie Morales, Matthew Rhys, Brittany Snow i Sasha Sloan.

Mini serija 'The Beast in Me' ('Zvijer u meni') donosi priču o spisateljici Aggie Wiggs, koja se nakon tragične smrti sina povlači iz javnosti i prestaje pisati. No njezin se život mijenja kad kuću pokraj nje kupi Nile Jarvis, što postaje povod za novu, neočekivanu priču.

Svi ljubitelji kvalitetne drame doći će na svoje već 13. studenoga 2025., kada svih osam epizoda stiže na Netflix.

