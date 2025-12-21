Nakon razvoda od zvijezde 'Stranger Thingsa': Lily Allen uhvaćena u strastvenom poljupcu

Lily Allen očito je zakoračila u novo ljubavno poglavlje – i to vrlo javno. Britanska pjevačica i autorica hvaljenog albuma 'West End Girl' snimljena je kako se strastveno ljubi s piscem Jonahom Freudom tijekom svoje božićne zabave u Londonu

Poljubac, zabilježen na fotografijama koje su obišle društvene mreže i tabloide, mnogi čitaju kao jasan znak da je 40‑godišnja glazbenica ostavila nedavni razvod od zvijezde serije 'Stranger Things' iza sebe i spremno zakoračila u novu vezu. ​ Zabava je, prema pisanju stranih medija, održana u poznatom londonskom strip klubu Stringfellows, u sklopu Lilyina 'Naughty or Nice' božićnog partyja. Zvjezdani gosti – među kojima su bile Olivia Rodrigo i Lola Young – uživali su u blagdanskoj atmosferi, ali sav je fokus na kraju ipak završio na domaćici večeri i njezinu novom romantičnom interesu. ​

Na fotografijama s partyja Lily i Jonah djeluju potpuno uronjeni jedno u drugo: stoje zagrljeni, smiješe se, izmjenjuju poljupce i nježnosti. Kasnije su pozirali i za zajedničku fotografiju, što je dalo još bolji pogled ne samo na njezinu efektno stiliziranu božićnu kombinaciju, već i na kemiju koja se jasno osjeća između njih dvoje. ​

Ovo, međutim, nije prvi put da su Lily Allen i Jonah Freud viđeni zajedno. Već prošlog mjeseca paparazzi su ih ulovili na večeri u zapadnom Londonu, u popularnom restoranu Dorian u Notting Hillu. Tamo su, prema navodima prisutnih, proveli više od dva sata u opuštenom razgovoru i smijehu, što je momentalno pokrenulo glasine da se između njih događa nešto više od običnog prijateljstva. Još ranije ujesen viđeni su zajedno i na jednom eventu u londonskom Chiltern Firehouseu, što je sadašnjim razvojem događaja dobilo sasvim novu konotaciju. ​ ​

Jonah Freud dolazi iz vrlo utjecajne britanske dinastije. On je sin PR mogula Matthewa Freuda i Caroline Hutton, dok mu je stric pokojni slikar Lucian Freud, jedan od najznačajnijih umjetnika 20. stoljeća. Šira Freudova obitelj povezana je sa svijetom medija, literature i umjetnosti, ali Jonah se, unatoč prezimenu koje puno znači, drži u pozadini i gradi karijeru iza reflektora. Bavi se pisanjem za nezavisne kulturne publikacije i sudjeluje u projektima vezanima uz knjige, istraživanje i teoriju, a jedan je od suosnivača Reference Pointa, hibridnog knjižničko‑kulturnog prostora posvećenog knjigama, istraživanju i diskusiji. ​ ​