Nakon razvoda od zvijezde 'Stranger Thingsa': Lily Allen uhvaćena u strastvenom poljupcu

I. B.

21.12.2025 u 21:30

Dakota Johnson i Lily Allen
Dakota Johnson i Lily Allen Izvor: Profimedia / Autor: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia
Lily Allen očito je zakoračila u novo ljubavno poglavlje – i to vrlo javno. Britanska pjevačica i autorica hvaljenog albuma 'West End Girl' snimljena je kako se strastveno ljubi s piscem Jonahom Freudom tijekom svoje božićne zabave u Londonu

Poljubac, zabilježen na fotografijama koje su obišle društvene mreže i tabloide, mnogi čitaju kao jasan znak da je 40‑godišnja glazbenica ostavila nedavni razvod od zvijezde serije 'Stranger Things' iza sebe i spremno zakoračila u novu vezu. ​

Zabava je, prema pisanju stranih medija, održana u poznatom londonskom strip klubu Stringfellows, u sklopu Lilyina 'Naughty or Nice' božićnog partyja. Zvjezdani gosti – među kojima su bile Olivia Rodrigo i Lola Young – uživali su u blagdanskoj atmosferi, ali sav je fokus na kraju ipak završio na domaćici večeri i njezinu novom romantičnom interesu. ​

Na fotografijama s partyja Lily i Jonah djeluju potpuno uronjeni jedno u drugo: stoje zagrljeni, smiješe se, izmjenjuju poljupce i nježnosti. Kasnije su pozirali i za zajedničku fotografiju, što je dalo još bolji pogled ne samo na njezinu efektno stiliziranu božićnu kombinaciju, već i na kemiju koja se jasno osjeća između njih dvoje. ​

Ovo, međutim, nije prvi put da su Lily Allen i Jonah Freud viđeni zajedno. Već prošlog mjeseca paparazzi su ih ulovili na večeri u zapadnom Londonu, u popularnom restoranu Dorian u Notting Hillu. Tamo su, prema navodima prisutnih, proveli više od dva sata u opuštenom razgovoru i smijehu, što je momentalno pokrenulo glasine da se između njih događa nešto više od običnog prijateljstva. Još ranije ujesen viđeni su zajedno i na jednom eventu u londonskom Chiltern Firehouseu, što je sadašnjim razvojem događaja dobilo sasvim novu konotaciju. ​ ​

David Harbour i Lily Allen
  • David Harbour i Lily Allen
  • David Harbour i Lily Allen
  • David Harbour i Lily Allen
  • David Harbour i Lily Allen
  • David Harbour i Lily Allen
David Harbour i Lily Allen Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Jonah Freud dolazi iz vrlo utjecajne britanske dinastije. On je sin PR mogula Matthewa Freuda i Caroline Hutton, dok mu je stric pokojni slikar Lucian Freud, jedan od najznačajnijih umjetnika 20. stoljeća. Šira Freudova obitelj povezana je sa svijetom medija, literature i umjetnosti, ali Jonah se, unatoč prezimenu koje puno znači, drži u pozadini i gradi karijeru iza reflektora. Bavi se pisanjem za nezavisne kulturne publikacije i sudjeluje u projektima vezanima uz knjige, istraživanje i teoriju, a jedan je od suosnivača Reference Pointa, hibridnog knjižničko‑kulturnog prostora posvećenog knjigama, istraživanju i diskusiji. ​ ​

Nova ljubav nakon razvoda od zvijezde serije 'Stranger Things'

Cijela priča odvija se u pozadini Lilyina vrlo medijski eksponiranog razlaza sa zvijezdom serije 'Stranger Things', Davidom Harbourom, s kojim se vjenčala u Las Vegasu 2020. godine. Par je, prema pisanju medija, definitivno stavio točku na brak početkom 2025., nakon mjeseci napetosti, odvojenog života i šuškanja o problemima. Pjevačica je veliki dio tog emocionalnog lomljenja pretočila u svoj hvaljeni album 'West End Girl', koji je osvojio kritiku i dosegnuo drugo mjesto britanske ljestvice, dok se javnost, kao i njezina fan baza, uhvatila za stihove puni detalja o raspadu braka. ​

Glumac David Harbour do danas nije javno komentirao optužbe na račun navodne nevjere koje mnogi iščitavaju iz Lilyinih tekstova.

