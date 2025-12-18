SARAH PAULSON

Zbog uloge serijskog ubojice postala je gotovo neprepoznatljiva

I. B.

18.12.2025 u 23:31

Sarah Paulson
Sarah Paulson Izvor: Profimedia / Autor: Amy Sussman / Getty images / Profimedia
Bionic
Reading

Sarah Paulson prvi put je viđena u liku serijske ubojice Aileen Wuornos na snimanju četvrte sezone Netflixove serije 'Monster'

Paulson je fotografirana u Los Angelesu dok je hodala ulicom u kostimu, noseći neurednu crvenu kosu, tamno crveni kućni ogrtač i sivu trenirke te vrećicu s kolačima iz pekare SusieCakes. Ta pekarska mreža osnovana je 2006., dok je Aileen Wuornos koju utjelovljuje pogubljena 2002., pa je vjerojatno riječ o cateringu za snimanje, a ne o dijelu scene.​

vezane vijesti

Aileen Wuornos osuđena je u Floridi za šest ubojstava izvršenih između 1989. i 1990. duž autoceste u središnjoj Floridi, a sumnjičila se i za sedmo, iako tijelo žrtve nikad nije pronađeno. Pogubljena je smrtonosnom injekcijom 9. listopada 2002. i poznata kao 'Dama smrti'.

Sarah Paulson
Sarah Paulson Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
Sarah Paulson
Sarah Paulson Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Njezin život prikazan je u Netflixovom dokumentarcu 'Aileen: Queen of Serial Killers' te filmu 'Monster' iz 2003. u kojem je Charlize Theron osvojila Oscara za najbolju glumicu.​

Paulson je nedavno potvrdila sudjelovanje u seriji koju produciraju Ryan Murphy i Ian Brennan, a rekla je za Variety da je prihvatila ulogu bez čitanja scenarija jer je zainteresirana za razumijevanje ljudskog ponašanja.

'Volim imati nacrt i neupitne činjenice o liku koje nisu otvorene za moju interpretaciju, jer to mi daje više slobode unutar toga', dodala je. Serija 'Monster', koja je do sada prikazala priče o Jeffreyju Dahmeru, braći Menendez i Ed Geinu, dostupna je na Netflixu.

Monster: The Ed Gein Story
  • Monster: The Ed Gein Story
  • Monster: The Ed Gein Story
  • Monster: The Ed Gein Story
  • Monster: The Ed Gein Story
  • Monster: The Ed Gein Story
    +2
Monster: The Ed Gein Story Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Netflix

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ODESSA A'ZION

ODESSA A'ZION

Od nepo bebe postala je najzanimljivije novo lice u Hollywoodu
SASVIM ISKREN

SASVIM ISKREN

George Clooney o osobnostima svojih blizanaca: 'Ismijavaju me pred mojim očima'
STELLA ROSE GAHAN

STELLA ROSE GAHAN

Kći frontmena Depeche Modea dolazi u zagrebačku Močvaru

najpopularnije

Još vijesti