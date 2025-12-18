Zbog uloge serijskog ubojice postala je gotovo neprepoznatljiva

Paulson je fotografirana u Los Angelesu dok je hodala ulicom u kostimu, noseći neurednu crvenu kosu, tamno crveni kućni ogrtač i sivu trenirke te vrećicu s kolačima iz pekare SusieCakes. Ta pekarska mreža osnovana je 2006., dok je Aileen Wuornos koju utjelovljuje pogubljena 2002., pa je vjerojatno riječ o cateringu za snimanje, a ne o dijelu scene.​

Aileen Wuornos osuđena je u Floridi za šest ubojstava izvršenih između 1989. i 1990. duž autoceste u središnjoj Floridi, a sumnjičila se i za sedmo, iako tijelo žrtve nikad nije pronađeno. Pogubljena je smrtonosnom injekcijom 9. listopada 2002. i poznata kao 'Dama smrti'.

Njezin život prikazan je u Netflixovom dokumentarcu 'Aileen: Queen of Serial Killers' te filmu 'Monster' iz 2003. u kojem je Charlize Theron osvojila Oscara za najbolju glumicu.​

Paulson je nedavno potvrdila sudjelovanje u seriji koju produciraju Ryan Murphy i Ian Brennan, a rekla je za Variety da je prihvatila ulogu bez čitanja scenarija jer je zainteresirana za razumijevanje ljudskog ponašanja.

'Volim imati nacrt i neupitne činjenice o liku koje nisu otvorene za moju interpretaciju, jer to mi daje više slobode unutar toga', dodala je. Serija 'Monster', koja je do sada prikazala priče o Jeffreyju Dahmeru, braći Menendez i Ed Geinu, dostupna je na Netflixu.