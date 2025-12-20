Sin poznate glumice umro u 31. godini: 'Ne postoje riječi koje mogu opisati dubinu našeg gubitka'

Britanska televizijska scena zavijena je u crno nakon vijesti o iznenadnoj smrti glumca Williama Rusha, koji je preminuo u 31. godini života. Tužnu vijest objavila je njegova majka, poznata glumica Debbie Rush, dirljivom porukom na društvenim mrežama

Britanska glumica Debbie Rush je u objavi na Instagramu otkrila da je njezin sin preminuo 17. prosinca, opisujući gubitak kao 'nezamislivu tugu' za cijelu obitelj. 'Kao obitelji, srca su nam potpuno slomljena i ne postoje riječi koje mogu dočarati dubinu našeg gubitka.'William će uvijek biti voljen, uvijek će nam nedostajati i zauvijek će biti u našim srcima.', napisala je.

Glumica, najpoznatija po dugogodišnjoj ulozi Anne Windass u seriji 'Coronation Street', otkrila je i da je njezin sin bio donor organa. Istaknula je kako je njegovom odlukom 'darovao nadu i život drugim obiteljima', naglasivši da je to bio odraz njegove dobrote i velikodušnosti. 'Dao je najdragocjeniji dar od svih', napisala je, dodavši da će njegova ljubav i suosjećanje 'zauvijek ostati dio njegove ostavštine'. William Rush proslavio se ulogom Josha Stevensona u BBC-jevoj dramskoj seriji 'Waterloo Road', u kojoj je nastupio u čak 168 epizoda između 2009. i 2013. godine. Ta mu je uloga donijela veliku popularnost i učinila ga jednim od prepoznatljivih lica britanske televizije tog razdoblja.