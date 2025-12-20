Sin poznate glumice umro u 31. godini: 'Ne postoje riječi koje mogu opisati dubinu našeg gubitka'

Britanska televizijska scena zavijena je u crno nakon vijesti o iznenadnoj smrti glumca Williama Rusha, koji je preminuo u 31. godini života. Tužnu vijest objavila je njegova majka, poznata glumica Debbie Rush, dirljivom porukom na društvenim mrežama
Britanska glumica Debbie Rush je u objavi na Instagramu otkrila da je njezin sin preminuo 17. prosinca, opisujući gubitak kao 'nezamislivu tugu' za cijelu obitelj.
'Kao obitelji, srca su nam potpuno slomljena i ne postoje riječi koje mogu dočarati dubinu našeg gubitka.'William će uvijek biti voljen, uvijek će nam nedostajati i zauvijek će biti u našim srcima.', napisala je.
Glumica, najpoznatija po dugogodišnjoj ulozi Anne Windass u seriji 'Coronation Street', otkrila je i da je njezin sin bio donor organa. Istaknula je kako je njegovom odlukom 'darovao nadu i život drugim obiteljima', naglasivši da je to bio odraz njegove dobrote i velikodušnosti.
'Dao je najdragocjeniji dar od svih', napisala je, dodavši da će njegova ljubav i suosjećanje 'zauvijek ostati dio njegove ostavštine'.
William Rush proslavio se ulogom Josha Stevensona u BBC-jevoj dramskoj seriji 'Waterloo Road', u kojoj je nastupio u čak 168 epizoda između 2009. i 2013. godine. Ta mu je uloga donijela veliku popularnost i učinila ga jednim od prepoznatljivih lica britanske televizije tog razdoblja.
Tijekom karijere pojavljivao se i u serijama 'Grange Hill', 'Shameless' i 'Casualty,' gradeći stabilan glumački put.
Odrastao je okružen svijetom glume te je rano krenuo majčinim stopama. Školovao se na Manchester School of Acting, a s majkom je imao priliku dijeliti i set serije 'Coronation Street', gdje je gostovao tijekom njezina angažmana.
Gluma nije bila njegova jedina strast. Rush se okušao i u glazbi te se 2016. godine prijavio na talent show The X Factor, gdje je, prema navodima BBC-ja, stigao do faze bootcampa.
Nakon objave vijesti o njegovoj smrti, društvene mreže preplavile su poruke sućuti kolega i prijatelja. Njegova kolegica iz serije 'Waterloo Road', Chelsee Healey, napisala je: 'Oh Debbie, srce mi se slama zbog vas svih. Jako mi je žao. Počivaj u miru, Will.' Sućut je izrazila i glumica Aimee Lou Wood poručivši: 'Debbie, jako mi je žao. Šaljem vam svu svoju ljubav.'
Uzrok smrti zasad nije objavljen. William Rush iza sebe je ostavio majku Debbie, oca Andrewa, sestru Poppy i brata Toma. Obitelj je zamolila za privatnost dok prolaze kroz razdoblje žalosti.