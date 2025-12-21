Poput snježne kraljice: Maja Šuput ukrala show u velikom finalu 'Supertalenta'

Maja Šuput privukla je posebnu pozornost scenskim izdanjem stvorenim za veliko finale showa u zagrebačkoj Areni
Spektakularni događaj označio je prvi put u povijesti da se finale 'Supertalenta' prenosi uživo iz najveće dvorane u Hrvatskoj pred preko 10.000 gledatelja.
Prije nego što je zakoračila na ogromnu pozornicu Arene Zagreb, Maja Šuput podijelila je objavu scenskog izdanja na Instagramu uz opis: 'Dame i gospodo jeste li spremni za megaaa FINALE Supertalenta ???? Idemo LIVE iz Arene Zagreb večeras. Pišite za koga ćete glasati i ostavite komentar na emisiju svakako ... pusaaaa , idem na stage....'.
Spektakl u Areni Zagreb
Finale Supertalenta u Areni Zagreb postalo je najveći televizijski spektakal ikada sniman u Hrvatskoj, s osam finalista u borbi za glavnu nagradu od 30 tisuća eura. Maja Šuput, poput svojih kolega iz žirija, izašla je na pozornicu pred tisućama gledatelja, doprinoseći električnoj atmosferi koju su dodatno začinili voditelji Frano Ridjan i Igor Mešin.