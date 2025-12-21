BIJELA RASKOŠ

Poput snježne kraljice: Maja Šuput ukrala show u velikom finalu 'Supertalenta'

I. B.

21.12.2025 u 22:14

Maja Šuput
Maja Šuput Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
Bionic
Reading

Maja Šuput privukla je posebnu pozornost scenskim izdanjem stvorenim za veliko finale showa u zagrebačkoj Areni

Spektakularni događaj označio je prvi put u povijesti da se finale 'Supertalenta' prenosi uživo iz najveće dvorane u Hrvatskoj pred preko 10.000 gledatelja.

vezane vijesti

Prije nego što je zakoračila na ogromnu pozornicu Arene Zagreb, Maja Šuput podijelila je objavu scenskog izdanja na Instagramu uz opis: 'Dame i gospodo jeste li spremni za megaaa FINALE Supertalenta ???? Idemo LIVE iz Arene Zagreb večeras. Pišite za koga ćete glasati i ostavite komentar na emisiju svakako ... pusaaaa , idem na stage....'.

Spektakl u Areni Zagreb

Finale Supertalenta u Areni Zagreb postalo je najveći televizijski spektakal ikada sniman u Hrvatskoj, s osam finalista u borbi za glavnu nagradu od 30 tisuća eura. Maja Šuput, poput svojih kolega iz žirija, izašla je na pozornicu pred tisućama gledatelja, doprinoseći električnoj atmosferi koju su dodatno začinili voditelji Frano Ridjan i Igor Mešin. ​

Maja Šuput
  • Maja Šuput
  • Maja Šuput
  • Maja Šuput
  • Maja Šuput
  • Maja Šuput
Maja Šuput Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BIJELA RASKOŠ

BIJELA RASKOŠ

Poput snježne kraljice: Maja Šuput ukrala show u velikom finalu 'Supertalenta'
KRENULA DALJE

KRENULA DALJE

Nakon razvoda od zvijezde 'Stranger Thingsa': Lily Allen uhvaćena u strastvenom poljupcu
PREKINUO ŠUTNJU

PREKINUO ŠUTNJU

Cruz Beckham stao u obranu obitelji: 'Roditelji nikada ne bi otpratili Brooklyna'

najpopularnije

Još vijesti