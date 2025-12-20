Noćna mora pred Božić za britansku kraljevsku obitelj: Nove fotografije razotkrivaju zataškavani skandal

Dokumenti i snimke koje su američke vlasti objavile neposredno pred Božić već se opisuju kao jedna od najtežih reputacijskih kriza za dvor posljednjih godina . Na fotografijama, koje su dijelom cenzurirane radi zaštite mogućih žrtava, pojavljuju se prizori koji britansku javnost podsjećaju na mračnu sjenu Epsteinove mreže i na to koliko se duboko njezini krakovi protežu prema institucijama koje su godinama djelovale nedodirljivo.

Najviše pažnje izazvala je jedna fotografija na kojoj se vidi tadašnji princ Andrew u smokingu, razvaljen preko krila pet osoba čija su lica u potpunosti zamračena . Iznad njih se naginje još jedna neidentificirana žena, dok je jedino lice koje nije cenzurirano, osim njegova, ono Ghislaine Maxwell , kasnije osuđene zbog sudjelovanja u mreži seksualne trgovine ljudima.

Američko Ministarstvo pravosuđa navelo je da su dijelovi fotografija i dokumenata cenzurirani radi zaštite žrtava. Upravo ta činjenica dodatno uznemiruje javnost jer otvara mogućnost da su osobe na fotografijama bile povezane s mrežom iskorištavanja koju su istraživale američke vlasti.

Objavljena je i druga fotografija na kojoj se vidi Sarah Ferguson u New Yorku, kako pozira s mladom ženom čiji je identitet također skriven.

Kraj javnog života i gubitak titula

Andrew je godinama negirao optužbe za seksualni odnos s Virginijom Giuffre, no ipak je pristao na višemilijunsku nagodbu. Iako nagodba nije uključivala priznanje krivnje, označila je efektivan kraj njegova javnog djelovanja.

Nakon katastrofalnog intervjua za BBC-jev Newsnight 2019. godine te otkrića da je dvor doveo u zabludu o njegovim vezama s Jeffreyjem Epsteinom, oduzete su mu vojne titule i kraljevska pokroviteljstva. Više nema pravo koristiti titulu 'Njegovo Kraljevsko Visočanstvo' te se formalno vodi kao Andrew Mountbatten-Windsor.