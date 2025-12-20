Noćna mora pred Božić za britansku kraljevsku obitelj: Nove fotografije razotkrivaju zataškavani skandal

Afera povezana s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffrey Epstein ponovno potresa britansku monarhiju nakon što su u javnost puštene nove fotografije koje otvaraju niz neugodnih pitanja o ponašanju, moći i dugogodišnjem zataškavanju skandala u samom vrhu kraljevske obitelji
Dokumenti i snimke koje su američke vlasti objavile neposredno pred Božić već se opisuju kao jedna od najtežih reputacijskih kriza za dvor posljednjih godina. Na fotografijama, koje su dijelom cenzurirane radi zaštite mogućih žrtava, pojavljuju se prizori koji britansku javnost podsjećaju na mračnu sjenu Epsteinove mreže i na to koliko se duboko njezini krakovi protežu prema institucijama koje su godinama djelovale nedodirljivo.
Najviše pažnje izazvala je jedna fotografija na kojoj se vidi tadašnji princ Andrew u smokingu, razvaljen preko krila pet osoba čija su lica u potpunosti zamračena. Iznad njih se naginje još jedna neidentificirana žena, dok je jedino lice koje nije cenzurirano, osim njegova, ono Ghislaine Maxwell, kasnije osuđene zbog sudjelovanja u mreži seksualne trgovine ljudima.
Američko Ministarstvo pravosuđa navelo je da su dijelovi fotografija i dokumenata cenzurirani radi zaštite žrtava. Upravo ta činjenica dodatno uznemiruje javnost jer otvara mogućnost da su osobe na fotografijama bile povezane s mrežom iskorištavanja koju su istraživale američke vlasti.
Objavljena je i druga fotografija na kojoj se vidi Sarah Ferguson u New Yorku, kako pozira s mladom ženom čiji je identitet također skriven.
Kraj javnog života i gubitak titula
Andrew je godinama negirao optužbe za seksualni odnos s Virginijom Giuffre, no ipak je pristao na višemilijunsku nagodbu. Iako nagodba nije uključivala priznanje krivnje, označila je efektivan kraj njegova javnog djelovanja.
Nakon katastrofalnog intervjua za BBC-jev Newsnight 2019. godine te otkrića da je dvor doveo u zabludu o njegovim vezama s Jeffreyjem Epsteinom, oduzete su mu vojne titule i kraljevska pokroviteljstva. Više nema pravo koristiti titulu 'Njegovo Kraljevsko Visočanstvo' te se formalno vodi kao Andrew Mountbatten-Windsor.
Reakcija dvora i policije
Kralj Charles III ranije je poručio da suosjeća sa svim žrtvama seksualnog zlostavljanja te jasno dao do znanja da je Andrewovo povlačenje iz javnog života trajno. Bivši princ mora napustiti i rezidenciju Royal Lodge.
Objava novih fotografija dolazi samo nekoliko dana nakon što je londonska Metropolitanska policija objavila da neće nastavljati daljnje istrage, što je dodatno pojačalo osjećaj nepovjerenja i institucionalnog neuspjeha kod dijela javnosti.
Za britansku kraljevsku obitelj ove nove objave predstavljaju ozbiljan reputacijski problem. Unatoč pokušajima da se slučaj zatvori, nove fotografije pokazuju da se afera i dalje vraća u javni prostor.