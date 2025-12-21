Gledali smo je u 'Lejli', a sada dolazi u novoj turskoj seriji 'Tajne prošlosti'

Na prvi pogled djeluje kao obična dadilja i sporedan lik, no Zeynep se vrlo brzo nametne kao osoba koja pokreće niz ključnih zbivanja u seriji 'Tajne prošlosti' . Ona ne podnosi nepravdu i bez zadrške se suprotstavlja autoritetima. Iza njezine topline kriju se ranjivost i nerazriješena prošlost, zbog kojih posebno suosjeća s djevojčicama koje odrastaju u emocionalno nestabilnoj obitelji.

'Tajne prošlosti' kombinacija su obiteljske drame, romantike, misterije i društvenih razlika, a kroz priču koja propituje koliko dugo istina može ostati skrivena. U ulozi Zeynep je Cemre Baysel koja je publiku osvojila ulogom odlučne i hrabre mlade žene koja je u djetinjstvu izgubila majku, a nakon očeve ponovne ženidbe joj se život pretvara u noćnu moru - ostavljena je na smetlištu .

Balkansko podrijetlo

Cemre Baysel rođena je 1999. u Izmiru. Majka joj se zove Fatos Baysel, a ima i starijeg brata Mithata. Obiteljski korijeni s majčine strane vežu se uz Sanlıurfu, dok je očeva obitelj podrijetlom s Balkana.​

Završila je srednju školu Buca Isılay Saygın Fine Arts (smjer slikarstvo), a potom upisala Ege Sveučilište, gdje je studirala likovnu umjetnost. U početku se nije planirala baviti glumom, no karijera joj je krenula 2014., kada je sa samo 15 godina dobila sporednu ulogu u humorističnoj seriji 'Yeşil Deniz'.​