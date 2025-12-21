stiže uskoro

Gledali smo je u 'Lejli', a sada dolazi u novoj turskoj seriji 'Tajne prošlosti'

D.A.M.

21.12.2025 u 07:30

Cemre Baysel
Cemre Baysel Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo
Bionic
Reading

Na Novu TV na radost ljubitelja turskih serija stiže nova 'Tajne prošlosti' u kojoj glavnu ulogu igra Cemre Baysel. Popularna mlada glumica domaće gledatelje je osvojila ulogom Leyle iz istoimene serije, ali i kao Melis u seriji 'Azra' koja se emitirala 2019. godine. Ovog puta je u priči koja počinje slučajnim poznanstvom, a s vremenom prerasta u snažan, emotivno nabijen odnos

Na prvi pogled djeluje kao obična dadilja i sporedan lik, no Zeynep se vrlo brzo nametne kao osoba koja pokreće niz ključnih zbivanja u seriji 'Tajne prošlosti'. Ona ne podnosi nepravdu i bez zadrške se suprotstavlja autoritetima. Iza njezine topline kriju se ranjivost i nerazriješena prošlost, zbog kojih posebno suosjeća s djevojčicama koje odrastaju u emocionalno nestabilnoj obitelji.

vezane vijesti

'Tajne prošlosti' kombinacija su obiteljske drame, romantike, misterije i društvenih razlika, a kroz priču koja propituje koliko dugo istina može ostati skrivena. U ulozi Zeynep je Cemre Baysel koja je publiku osvojila ulogom odlučne i hrabre mlade žene koja je u djetinjstvu izgubila majku, a nakon očeve ponovne ženidbe joj se život pretvara u noćnu moru - ostavljena je na smetlištu.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Nova TV promo, montaža Neven Bučević

Balkansko podrijetlo

Cemre Baysel rođena je 1999. u Izmiru. Majka joj se zove Fatos Baysel, a ima i starijeg brata Mithata. Obiteljski korijeni s majčine strane vežu se uz Sanlıurfu, dok je očeva obitelj podrijetlom s Balkana.​

Završila je srednju školu Buca Isılay Saygın Fine Arts (smjer slikarstvo), a potom upisala Ege Sveučilište, gdje je studirala likovnu umjetnost. U početku se nije planirala baviti glumom, no karijera joj je krenula 2014., kada je sa samo 15 godina dobila sporednu ulogu u humorističnoj seriji 'Yeşil Deniz'.​

Nakon glumačkog debija nastavila je graditi karijeru kroz različite projekte, a prvu glavnu ulogu ostvarila je 2020. u seriji 'Sol Yanım', u kojoj je utjelovila Biricik Ergun.

Serija 'Leyla'
  • Serija 'Leyla'
  • Serija 'Leyla'
  • Serija 'Leyla'
  • Serija 'Leyla'
  • Serija 'Leyla'
    +9
Serija 'Leyla' Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
stiže uskoro

stiže uskoro

Gledali smo je u 'Lejli', a sada dolazi u novoj turskoj seriji 'Tajne prošlosti'
BEZ DLAKE NA JEZIKU

BEZ DLAKE NA JEZIKU

Emir Hadžihafizbegović: 'Čačkalica je najjeftinija stvar na svijetu, a ljudski život postao je jeftiniji i od nje'
OBJAŠNJENJE ZAVRŠNICE

OBJAŠNJENJE ZAVRŠNICE

Kraj filma 'Jedna bitka za drugom' zbunio gledatelje: evo tko je Willin otac

najpopularnije

Još vijesti