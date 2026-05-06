Šire se lažne fotografije Giorgije Meloni u donjem rublju; oglasila se i premijerka

L.M.B

06.05.2026 u 07:54

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni Izvor: EPA / Autor: ANGELO CARCONI
Talijanska premijerka Giorgia Meloni oglasila se nakon što su se na internetu pojavile lažne fotografije generirane umjetnom inteligencijom, upozorivši da takav sadržaj može zavarati javnost, širiti dezinformacije i posebno pogoditi ljude koji se ne mogu sami obraniti.

Kako piše Reuters, Meloni je u utorak poručila da je nekoliko lažnih fotografija s njezinim likom izrađeno uz pomoć umjetne inteligencije te da su ih politički protivnici predstavljali kao stvarne.

Objavljena i jedna od lažnih fotografija

Meloni je objavila jednu od tih slika, na kojoj se doima kao da sjedi na krevetu u donjem rublju. Izvorna objava bila je popraćena komentarom u kojem se fotografija naziva sramotnom i nedostojnom talijanske premijerke.

Premijerka je na sve reagirala ironično, ali i ozbiljno upozorila na širi problem.

'Moram priznati da me onaj tko ih je napravio, barem u priloženom slučaju, i poprilično poboljšao', rekla je Meloni.

Dodala je da slučaj pokazuje kako se danas 'apsolutno bilo što' može iskoristiti za napad na ljude i širenje neistina.

'Ja se mogu braniti, mnogi drugi ne mogu'

Meloni je naglasila da problem ne završava na njoj niti na političkim obračunima.

'Poanta, međutim, nadilazi mene', poručila je.

'Deepfakeovi su opasan alat jer mogu prevariti, manipulirati i pogoditi bilo koga. Ja se mogu braniti. Mnogi drugi ne mogu', rekla je talijanska premijerka.

Zbog toga je pozvala građane da ne prihvaćaju sadržaj s interneta zdravo za gotovo te da provjere autentičnost fotografija i snimki prije nego ih podijele.

Emmanuel Macron i Giorgia Meloni Izvor: Profimedia / Autor: Telmo Pinto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

'Jedno pravilo uvijek bi trebalo vrijediti: provjerite prije nego što povjerujete i razmislite prije nego što podijelite', poručila je Meloni.

Ranije pokrenula tužbu zbog deepfake pornografije

Ovo nije prvi put da se talijanska premijerka suočava s lažnim seksualiziranim sadržajem izrađenim uz pomoć tehnologije. Prije dvije godine pokrenula je postupak za klevetu protiv muškarca sa Sardinije koji je optužen da je njezino lice koristio za izradu deepfake pornografskih fotografija i objavio ih na internetu.

Taj postupak još traje.

Slučaj Giorgie Meloni ponovno otvara pitanje regulacije umjetne inteligencije, odgovornosti platformi i zaštite pojedinaca od sadržaja koji može izgledati uvjerljivo, ali nema nikakve veze sa stvarnošću.

