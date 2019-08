Nenad Hervatin dirljivom objavom zatražio pomoć: 'Nije me sram ovo pisati, jer to je život i svakome se to može dogoditi'

Svoj privatni Facebook profil Nenad Hervatin, novinar koji je svoj put započeo u prvom hrvatskom reality showu Story Super Nova, iskoristio je kako bi zamolio svoje prijatelje da mu za njegov rođendan ispune najveću i jedinu želju koju ima, a koja se tiče njegovog oca

'Sutra je moj rođendan, prije čestitke molim te pročitaj ovo: Najviše od svega na svijetu za ovaj rođendan želim da, nakon majčine smrti u veljači, tata i ja još malo budemo zajedno. Do sad sam mogao raditi noćne smjene kako bismo izgurali, no od posljednje hospitalizacije njemu je potrebna 24 satna njega i nepokretan je (pelene).

Nije me sram ovo pisati, jer to je život i svakome se to može dogoditi. Nije me sram što sam ostavio klijente i svaka dva sata mijenjao mami pelene do smrti, nije me sram što ga neću staviti u dom, jer kad je mene trebalo spašavati, ja nisam završio u DOMU ZA NEZBRINUTU DJECU nego u njegovom domu.