Rijetko ih se viđa nakon razvoda: Antonio Banderas i Melanie Griffith 'uhvaćeni' u izlasku

Više od deset godina nakon razvoda, Antonio Banderas i Melanie Griffith ponovno su viđeni zajedno i to zagrljeni na izlasku iz restorana u Beverly Hillsu
Antonio Banderas i Melanie Griffith i dalje njeguju blizak odnos. Bivši supružnici snimljeni su kako zajedno napuštaju poznati sushi restoran Matsuhisa u Beverly Hillsu, nakon večere u društvu obitelji.
S njima su bili njihova kći Stella Banderas te Griffithin sin Alexander Bauer iz prvog braka s glumcem Stevenom Bauerom. Na večeri nije bila Dakota Johnson, glumičina kći iz veze s Donom Johnsonom. Za izlazak su odabrali ležerne, gotovo usklađene kombinacije – kratke jakne i traperice, dok je Banderas u rukama nosio bejzbolsku kapu.
Od ljubavi do prijateljstva
Par se upoznao sredinom devedesetih na snimanju romantične komedije 'Two Much'. U to su vrijeme oboje još bili u braku, no već 1996. razveli su se od tadašnjih partnera i iste godine vjenčali u Londonu.
Brak je trajao 18 godina, a i nakon razvoda ostali su bliski, što su više puta javno potvrdili. 'Melanie više nije moja supruga, ali mislim da je moja najbolja prijateljica. Volim je i voljet ću je do kraja života. Ona je moja obitelj', rekao je Banderas 2019. godine.
Godinu kasnije osvrnuo se na njihov odnos, istaknuvši kako iz braka nosi 'predivne uspomene'. 'Imamo divnu kćer koju oboje volimo i to je krajnji rezultat naše veze, najljepša stvar koju smo zajedno stvorili', rekao je.
Na zajedničke uspomene osvrnula se i Griffith 2023., prisjećajući se proslava Velikog tjedna. 'Tijekom 19 godina koliko sam bila u braku s Antoniom, jedno od brojnih izvanrednih iskustava koje je pružio meni i djeci bilo je upoznavanje i ljubav prema Semana Santi', napisala je.