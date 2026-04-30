Rijetko ih se viđa nakon razvoda: Antonio Banderas i Melanie Griffith 'uhvaćeni' u izlasku

Antonio Banderas i Melanie Griffith i dalje njeguju blizak odnos. Bivši supružnici snimljeni su kako zajedno napuštaju poznati sushi restoran Matsuhisa u Beverly Hillsu, nakon večere u društvu obitelji.

S njima su bili njihova kći Stella Banderas te Griffithin sin Alexander Bauer iz prvog braka s glumcem Stevenom Bauerom. Na večeri nije bila Dakota Johnson, glumičina kći iz veze s Donom Johnsonom. Za izlazak su odabrali ležerne, gotovo usklađene kombinacije – kratke jakne i traperice, dok je Banderas u rukama nosio bejzbolsku kapu.

Od ljubavi do prijateljstva

Par se upoznao sredinom devedesetih na snimanju romantične komedije 'Two Much'. U to su vrijeme oboje još bili u braku, no već 1996. razveli su se od tadašnjih partnera i iste godine vjenčali u Londonu.

Brak je trajao 18 godina, a i nakon razvoda ostali su bliski, što su više puta javno potvrdili. 'Melanie više nije moja supruga, ali mislim da je moja najbolja prijateljica. Volim je i voljet ću je do kraja života. Ona je moja obitelj', rekao je Banderas 2019. godine.