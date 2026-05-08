Hrvatski kapetan ogolio dušu: 'Nisam znao što dalje, plakao sam kao malo dijete...'

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović u novoj je epizodi podcasta 'Karijera u retrovizoru' po prvi put potpuno otvoreno progovorio o najtamnijim trenucima svoje karijere. U razgovoru s Milanom Stjeljom, prisjetio se suza zbog teške ozljede na vlastiti rođendan, neprospavanih noći nakon ispadanja u drugu ligu, ali i urnebesnog prvog susreta sa svojim idolom Domagojem Duvnjakom zbog kojeg se od srama skrivao u sobi

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije i jedan od najvećih ljubimaca nacije, Ivan Martinović, na početku gostovanja jedinstvenom domaćem sportskom podcastu 'Karijera u retrovizoru' koji se odvija tijekom vožnje automobilom na početku je otkrio što najviše sluša.

'Filip Glavaš, on zna dići atmosferu' 'Slušam gotovo sve, ali najviše njemački rap. Budući da sam odrastao u Austriji, najdraži izvođač mi je RAF Camora. Puno slušam i Coloniju, obožavam ih i volim osjetiti tu energiju prije utakmice. U posljednje vrijeme slušam i Gršu, a Oliver Dragojević uvijek je na redu kada poželim nešto laganije', kaže i dodaje tko je zadužen za glazbu u svlačionici: 'Filip Glavaš, on zna dići atmosferu. Zna nekad i tehno pustiti, ali uglavnom su domoljubne pjesme i nešto jače da nas digne prije utakmice.'

Govoreći o počecima, istaknuo je važnost podrške obitelji: 'Mene i brata tata nikad nije tjerao da igramo nogomet samo zato što je to najpopularniji sport, nego smo se bavili onime što volimo. Srećom, brzo smo pronašli rukomet i zahvalan sam mu što nas je vozio na treninge i pratio nas, a prati nas još uvijek.'

Cimer s idolom Govorio je i o odnosu sa svojim idolom Domagojem Duvnjakom, od koga je i preuzeo kapetansku traku. Još se 2010. godine, kao 12-godišnjak, fotografirao s legendarnim 'Duletom', a onda je na svom prvom okupljanju s reprezentacijom baš s njim završio u sobi kao cimer. 'Nisam mogao vjerovati. Sjedim i šutim u sobi, a veliki Dule me zove na piće poslije treninga. Rekao sam: 'Ma hvala, ostat ću ja u sobi.' Mislio sam si gdje ću ja s njim na piće, imao sam tremu. A danas sam kapetan reprezentacije, Dule mi je prijatelj i bio mi je na svadbi. Da sam to rekao malom Ivanu, ne bi mi vjerovao', rekao je.