[FOTO] Kao da nije dovoljno vruće... Lidija Bačić spustila traperice i pokazala da ispod njih ne nosi baš ništa

Jedna od naših najseksipilnijih dama s estrade Lidija Bačić već godinama koristi svoje prirodne atribute kako bi promovirala svoj lik i djelo pa stoga ne čudi da je Lille čak i u ove vruće dane dodatno zagrijati strasti svojih fanova

Štogod da objavi na društvenim mrežama fanovi Lidije Bačić obaspu je komplimentima. Upravo to se dogodilo i pod posljednjom objavom, a na kojoj pjevačica pozira u badiću sa spuštenim trapericama, ispod kojih je pokazala da, osim bijelog traga koji joj je ostavilo sunčanje u tangama, ne nosi baš ništa. Ovog puta Lille je svoju sljedbu pozdravila jednom jedinom riječju - 'Aloha', no i to je bilo dovoljno da je poznati i nepoznati obaspu komplimentima.