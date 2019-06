Zašto smrznuto voće i povrće može biti bolje od svježeg

Svi smo svjesni koliko je važno svakodnevno konzumirati dovoljno voća i povrća općenito zbog zdravlja. No što ako vašeg omiljenog voća i povrća nema trenutačno u ponudi pa morate posegnuti za smrznutim? Hoće li to biti dovoljno zdrava zamjena obzirom na količinu potrebnih nutrijenata? Iznenadili biste se, kažu stručnjaci

Osim očuvanja vitamina, zamrzavanje je najbolji način za očuvanje korisnih biljnih spojeva koji pomažu u zaštiti od bolesti, objašnjava Mary Ann Lila sa Sveučilišta Sjeverna Karolina.

Proces brzog smrzavanja sprečava razvoj bakterija koje uzrokuju kvarenje i trulež. Istraživanja su tako pokazala da smrznuta brokula ima veće količine vitamina C, luteina i četiri puta više beta-karotena nego svježa brokula koja je stajala tri dana. Smrznute mrkve imale su tri puta više luteina i dvostruko više beta-karotena, te su imale visoke razine vitamina C i polifenola. Kod smrznutog graška i borovnica pronađene su više koncentracije vitamina C i polifenola. S druge strane, svježi se špinat ipak pokazao boljim od smrznutog špinata.

'U samoj pripremi razlike uglavnom nema, a sastav pripremljenog povrća ovisi o puno faktora. Brzim zamrzavanjem svi se sastojci povrća u velikoj mjeri sačuvaju, pa tako i vitamini i minerali. Smrzavanje u industriji podrazumijeva zamrzavanje povrća koje je u najboljem stanju i najboljeg sastava. Međutim, tijekom čuvanja zamrznutog povrća dolazi do određenih promjena sastava. Pri konstantnoj temperaturi na -18°C promjene su manje i odvijaju se vrlo polako, a fluktuacija temperature uzrokuje brže i veće promjene. Te su promjene najočitije na promjeni arome prije i poslije skladištenja, makar i pri konstantnoj temperaturi. To najviše ovisi o vrsti povrća, npr. u paprici dolazi do promjene arome, dok list peršina gubi na intenzitetu arome. Tijekom pripreme za jelo, tj. kuhanjem dolazi do promjena i koliki će gubici biti, to ovisi o načinu i duljini termičke obrade. Korištenje svježeg povrća s tržnice je jako dobro pod uvjetom da je uzgojeno i čuvano na najbolji način', otkrila je ranije za tportal prof.dr.sc. Branka Levaj.