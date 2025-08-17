Dnevni horoskop za 17. kolovoza 2025. – što vam zvijezde danas donose

Djevice imaju priliku pokazati svoje talente i preuzeti vodstvo u važnom projektu. Njihova karizma privlači pažnju, a kolege i nadređeni cijene inicijativu. U ljubavi se otvaraju nove mogućnosti. Pripazite na zdravlje, posebno na kralježnicu.
-
Ovan
Iskren prijedlog bez ukrasa najbrže ruši zidove i zbližava. Posao traži jednu hrabru, ali promišljenu odluku koja otvara vrata. Tijelo odlično reagira na kratke, ritmične intervale kretanja.
-
Bik
Najviše znači kad pokažete da niste samo prisutni nego i dostupni. Računica dobiva smiješak kad izbaci suvišne troškove. Smiren tempo i uredan raspored hrane stvaraju unutarnju stabilnost.
-
Blizanci
Danas ste skloni traženju ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Poslovni izazovi zahtijevaju vaš diplomatski pristup pa izbjegavajte sukobe i birajte riječi s pažnjom. U ljubavi vas očekuje ugodan razgovor ili zajednički planovi za budućnost.
-
Rak
Intuicija vas vodi kroz današnje izazove, pa bi na poslu mogli otkriti važne informacije koje će vam pomoći u daljnjem napredovanju. U ljubavi se otvaraju nove prilike za produbljivanje odnosa – budite iskreni i otvoreni. Pripazite na zdravlje.
-
Lav
Mirna atmosfera omogućuje vam da se posvetite stvarima koje vas ispunjavaju. FU partnerskim odnosima bit će važno pokazati zahvalnost i pažnju kroz male geste. Slobodni Lavovi mogli bi se naći u društvu koje im otvara nove horizonte. Osvježite svakodnevicu novim hobijem.
-
Djevica
Imate priliku pokazati svoje talente i preuzeti vodstvo u važnom projektu. Vaša karizma privlači pažnju, a kolege i nadređeni cijene vašu inicijativu. U ljubavi se otvaraju nove mogućnosti. Pripazite na zdravlje, posebno na kralježnicu.
-
Vaga
Vaša empatija i kreativnost dolaze do izražaja. U ljubavi je važno pokazati osjećaje i biti otvoren za nove početke. Na poslu ste podrška timu, ali pazite da ne preuzmete previše obaveza. Dan je odličan za postavljanje novih osobnih ciljeva.
-
Škorpion
Danas vas pokreće želja za novim iskustvima i učenjem, dok ljubav cvjeta kroz zajedničke avanture ili iskrene razgovore. U poslu budite otvoreni za suradnju; vaša vizija inspirira druge. Večer je savršena za druženje ili sport.
-
Strijelac
U ljubavi budite nježni i otvoreni za razgovor o osjećajima. Financije su stabilne, ali izbjegavajte nepotrebne troškove. Pronađite vrijeme za šetnju ili meditaciju radi mentalne ravnoteže.
-
Jarac
Konačno izgovarate ono što ste dugo držali za sebe, a iskrenost vam donosi olakšanje i produbljuje odnose. U ljubavi ste spremni riskirati i pokazati ranjivost, što partner cijeni. Kasno navečer uživate u tišini i vlastitim mislima.
-
Vodenjak
U miru svakodnevice prepoznajete trenutak kad je potrebno reći 'ne' i postaviti granice, čak i prema bliskim osobama. Na poslu pokazujete strpljenje, ali i spremnost na inovaciju kad se pojavi prilika. Večer provedite u društvu koje vam vraća osjećaj sigurnosti i pripadnosti.
-
Ribe
S lakoćom ulazite u razgovore i okupljate ljude oko sebe, dok vam neočekivana vijest daje materijal za šalu i razmjenu ideja. U ljubavi predlažete partneru nešto što do sada niste imali priliku isprobati, a reakcija vas ugodno iznenađuje. Poslovni izazov rješavate kreativno, koristeći svoju prilagodljivost. Dan završavate u društvu koje vas potiče na smijeh i inspiraciju.
Škorpione danas pokreće želja za novim iskustvima i učenjem, dok ljubav cvjeta kroz zajedničke avanture ili iskrene razgovore. U poslu je potrebno biti otvoren za suradnju; njihova vizija inspirira druge. Večer je savršena za druženje ili sport.
Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.