Treba li pržiti na maslinovom ulju, je li zdravije smrznuto ili svježe povrće? Stručnjaci razjašnjavaju najčešće zablude oko pripremanja hrane

U potrazi za istinom tportal se obratio za pomoć stručnjacima s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebu, a oni su jednom za svagda razjasnili neke od najčešćih zabluda u pripremi hrane. Evo kojih devet kulinarskih zabluda ne drži vodu i što o njima kaže struka

'Odmrzavanje se može provesti na zraku, no u ljetnim mjesecima držanje mesa na visokim temperaturama nije preporučljivo zbog njegove zdravstvene ispravnosti. Tada ga je sigurnije odmrzavati u hladnjaku, iako će za takav način trebati znatno više vremena. Općenito se ne preporučuje odmrzavanje na zraku i u toploj vodi zbog zdravstvene ispravnosti mesa, odnosno mogućeg rasta bakterija. Ako se provodi odmrzavanje na zraku, meso se ne smije ostaviti duže od dva sata na sobnoj temperaturi. Nakon odmrzavanja mesa u hladnjaku ne mora se odmah toplinski obraditi, već ostaje dobre kvalitete i sigurnosti dva dana. Odmrzavanje mesa u vodi je puno brži način i ako je u hermetički zatvorenoj plastičnoj ambalaži, to neće negativno utjecati na sigurnost i kvalitetu mesa. U tom se slučaju odmah nakon što se odmrzne treba toplinski obraditi. Ako je komad mesa nejednolike debljine, prilikom odmrzavanja u mikrovalnoj pećnici može doći do promjene izgleda (kuhano meso) na onim dijelovima koji su tanji jer su se brže odmrznuli i već su djelomično toplinski obrađeni, dok je središte debljeg dijela još uvijek zamrznuto. Na taj način odmrznuto meso mora se odmah toplinski obraditi', rekla je tportal prof.dr.sc. Helga Medić .

'Stvar je kulturološke, klimatske i ekonomske prirode. Kuhanje na ulju trebalo bi biti svima prioritet s obzirom na negativan učinak intenzivnog stočarstva (višestruko veći od poljoprivrede i uzgoja uljarica) na ekosustav planeta Zemlje', objašnjava doc dr.sc. Marko Obranović.

Zabluda #5: Svježe povrće je zdravije od smrznutog

Jedni tvrde da zaleđeno povrće postupkom zaleđivanja zadržava veći broj vitamina i minerala dok drugi tvrde da je svježe povrće s tržnice zdravije u tom smislu. No koja je prava istina?

'U samoj pripremi razlike uglavnom nema, a sastav pripremljenog povrća ovisi o puno faktora. Brzim zamrzavanjem svi se sastojci povrća u velikoj mjeri sačuvaju, pa tako i vitamini i minerali. Smrzavanje u industriji podrazumijeva zamrzavanje povrća koje je u najboljem stanju i najboljeg sastava. Međutim, tijekom čuvanja zamrznutog povrća dolazi do određenih promjena sastava. Pri konstantnoj temperaturi na -18°C promjene su manje i odvijaju se vrlo polako, a fluktuacija temperature uzrokuje brže i veće promjene. Te su promjene najočitije na promjeni arome prije i poslije skladištenja, makar i pri konstantnoj temperaturi. To najviše ovisi o vrsti povrća, npr. u paprici dolazi do promjene arome, dok list peršina gubi na intenzitetu arome. Tijekom pripreme za jelo, tj. kuhanjem dolazi do promjena i koliki će gubici biti, to ovisi o načinu i duljini termičke obrade. Korištenje svježeg povrća s tržnice je jako dobro pod uvjetom da je uzgojeno i čuvano na najbolji način', odgovara prof.dr.sc. Branka Levaj.

Zabluda #6: Povrće je najzdravije kuhati u vodi

Mnogi Hrvati nerijetko povrće predugo termički obrađuju, pirjanjem na ulju ili kuhanjem u vreloj vodi. Brojni stručnjaci, uključujući Georgea Mateljana, sugeriraju kuhanje na pari kao najbolji način pripreme povrća. Izuzetak su špinat, blitva i cikla koje je poželjno kuhati u proključaloj vodi kako bi se na taj način oslobodio višak oksalne kiseline koja u većim količinama djeluje otrovno na ljudski organizam.