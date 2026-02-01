Zaboravite na klasične kapute: Zagrebačkom špicom zavladale su bunde, a nose se u svim varijantama

Čini se da je trend tzv. mob wife aestheticsa (estetika supruga mafijaša) , koji slavi maksimalizam i raskošno krzno, u potpunosti zaživio na našim ulicama. Bilo da je riječ o modelima od umjetnog krzna, popularnim teddy kaputima ili onim vintage komadima koji se nasljeđuju od baka, krzno je postalo imperativ sezone.

Iako su crna i smeđa boja i dalje najsigurniji izbor, na špici smo vidjeli i nekoliko hrabrijih izleta u svijet boja. Tajna dobrog stajlinga s bundom je u balansu. Budući da je sama bunda voluminozan i upečatljiv komad, ostatak outfita Zagrepčanke su uglavnom držale jednostavnim. U igri su bile dolčevite, kožne hlače i neizostavne sunčane naočale koje su, unatoč nedostatku sunca, postale obavezan dodatak za onaj završni 'cool' efekt.

Pogledajte u našoj galeriji tko je sve ove subote privlačio poglede na zagrebačkim ulicama.