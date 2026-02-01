ULIČNA MODA

Zaboravite na klasične kapute: Zagrebačkom špicom zavladale su bunde, a nose se u svim varijantama

G.R.

01.02.2026 u 04:00

Ulična moda
Ulična moda Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler
Bionic
Reading

Hladna subota nije spriječila ljubiteljice mode da prošeću centrom grada. Dapače, hladnoća je poslužila kao savršena izlika za 'prošetavanje' najraskošnijih zimskih komada, a ove subote jedan je trend bio nemoguće ne primijetiti – apsolutnu vladavinu bundi

Čini se da je trend tzv. mob wife aestheticsa (estetika supruga mafijaša), koji slavi maksimalizam i raskošno krzno, u potpunosti zaživio na našim ulicama. Bilo da je riječ o modelima od umjetnog krzna, popularnim teddy kaputima ili onim vintage komadima koji se nasljeđuju od baka, krzno je postalo imperativ sezone.

vezane vijesti

Iako su crna i smeđa boja i dalje najsigurniji izbor, na špici smo vidjeli i nekoliko hrabrijih izleta u svijet boja. Tajna dobrog stajlinga s bundom je u balansu. Budući da je sama bunda voluminozan i upečatljiv komad, ostatak outfita Zagrepčanke su uglavnom držale jednostavnim. U igri su bile dolčevite, kožne hlače i neizostavne sunčane naočale koje su, unatoč nedostatku sunca, postale obavezan dodatak za onaj završni 'cool' efekt.

Pogledajte u našoj galeriji tko je sve ove subote privlačio poglede na zagrebačkim ulicama.

Ulična moda u Zagrebu
  • Ulična moda u Zagrebu
  • Ulična moda u Zagrebu
  • Ulična moda u Zagrebu
  • Ulična moda u Zagrebu
  • Ulična moda u Zagrebu
    +134
Ulična moda u Zagrebu Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

Zaključak s ovotjedne špice je jasan: ako ove zime želite biti primijećeni (i ugrijani), zaboravite na minimalizam. Vrijeme je za volumen, teksturu i stav koji donosi samo dobra bunda.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZA ZDRAVU KOŽU

ZA ZDRAVU KOŽU

Ono što vam je stajalo s 25, danas vam dodaje godine: Vrijeme je da izbacite ovaj proizvod iz nesesera
STIŽE SNJEŽNI MJESEC

STIŽE SNJEŽNI MJESEC

Od 1. veljače kreće kaos: Ovim horoskopskim znakovima stiže veliki novac, a jednome prijeti kraj veze
ŽENSTVENE I CHIC

ŽENSTVENE I CHIC

Čizme princeze Charlene apsolutni su hit, a izgledaju tako moćno

najpopularnije

Još vijesti