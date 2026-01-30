Bivša prva dama u najizazovnijem izdanju dosad: Ispod prozirne haljine vidjelo se baš sve

Nakon četiri intenzivna dana revija visoke mode, pariški Tjedan mode završio je u četvrtak, 29. siječnja. Predstavljena u tihom ambijentu drvenih oplata paviljona Cambon u 8. arondismanu, revija Celije Kritharioti bila je jedan od posljednjih velikih događaja tjedna. Pozvana u prvi red, Carla Bruni oduševila je pojavom, vjerna svom elegantnom i sofisticiranom stilu.

Za ovu prigodu bivša prva dama Francuske mamila je poglede u potpuno prozirnom crnom ansamblu. Odabrala je midi prozirnu čipkastu haljinu visokog ovratnika i dugih rukava, koja je otkrivala njezino donje rublje: crni grudnjak i odgovarajuće gaćice visokog struka.

Ovu senzualnu siluetu upotpunila je dugim crnim plaštom s ukrasima na ramenima i džepovima , dodajući kombinaciji dašak elegancije. Od modnih dodataka odabrala je poluprozirne najlonke, salonke i malu, sjajnu pismo-torbicu.

Zadržala je glamurozan izgled tijekom cijelog Tjedna mode, posjećujući najprestižnije revije. Naime, bivša prva dama već je izazvala senzaciju na reviji brenda Schiaparelli , noseći drapiranu crnu haljinu s prorezom u kombinaciji s dugim blejzerom, odgovarajućim čipkastim čarapama i zlatnom ogrlicom.

Nekoliko sati kasnije viđena je na Diorovoj reviji u crnoj slip haljini ispod kaputa od umjetnog krzna i salonkama s efektom čipke.

'Gola' haljina: Sinonim za eleganciju i u 2026.?

Iako joj nitko to nije predviđao za 2026., ona se ponovno nametnula kao 'must-have' uniforma, od modnih pista do crvenih tepiha. Predstavljena u maksimalističkom duhu na revijama za proljeće/ljeto 2026., nastavlja osvajati svojom provokativnom privlačnošću, bilo da je zamišljena u čipki kod Acne Studios ili u svjetlucavom pletivu kod Valentina.

Među slavnima je ponovno interpretirana s dozom romantike i senzualnosti: hvaljena od strane Carle Bruni tijekom Tjedna mode i usvojena u gotičkoj verziji od strane Margot Robbie, bila je sveprisutna na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa.