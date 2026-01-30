Bivša prva dama u najizazovnijem izdanju dosad: Ispod prozirne haljine vidjelo se baš sve

58-godišnja Carla Bruni zabljesnula je u prvom redu Tjedna mode ovog četvrtka, u izdanju koje je bilo istovremeno šik i senzualno. Dokaz da 'gola haljina' još uvijek ima svijetlu budućnost
Nakon četiri intenzivna dana revija visoke mode, pariški Tjedan mode završio je u četvrtak, 29. siječnja. Predstavljena u tihom ambijentu drvenih oplata paviljona Cambon u 8. arondismanu, revija Celije Kritharioti bila je jedan od posljednjih velikih događaja tjedna. Pozvana u prvi red, Carla Bruni oduševila je pojavom, vjerna svom elegantnom i sofisticiranom stilu.
Čipka, prozirni materijali i vidljivo donje rublje
Za ovu prigodu bivša prva dama Francuske mamila je poglede u potpuno prozirnom crnom ansamblu. Odabrala je midi prozirnu čipkastu haljinu visokog ovratnika i dugih rukava, koja je otkrivala njezino donje rublje: crni grudnjak i odgovarajuće gaćice visokog struka.
Ovu senzualnu siluetu upotpunila je dugim crnim plaštom s ukrasima na ramenima i džepovima, dodajući kombinaciji dašak elegancije. Od modnih dodataka odabrala je poluprozirne najlonke, salonke i malu, sjajnu pismo-torbicu.
Zadržala je glamurozan izgled tijekom cijelog Tjedna mode, posjećujući najprestižnije revije. Naime, bivša prva dama već je izazvala senzaciju na reviji brenda Schiaparelli, noseći drapiranu crnu haljinu s prorezom u kombinaciji s dugim blejzerom, odgovarajućim čipkastim čarapama i zlatnom ogrlicom.
Nekoliko sati kasnije viđena je na Diorovoj reviji u crnoj slip haljini ispod kaputa od umjetnog krzna i salonkama s efektom čipke.
'Gola' haljina: Sinonim za eleganciju i u 2026.?
Iako joj nitko to nije predviđao za 2026., ona se ponovno nametnula kao 'must-have' uniforma, od modnih pista do crvenih tepiha. Predstavljena u maksimalističkom duhu na revijama za proljeće/ljeto 2026., nastavlja osvajati svojom provokativnom privlačnošću, bilo da je zamišljena u čipki kod Acne Studios ili u svjetlucavom pletivu kod Valentina.
Među slavnima je ponovno interpretirana s dozom romantike i senzualnosti: hvaljena od strane Carle Bruni tijekom Tjedna mode i usvojena u gotičkoj verziji od strane Margot Robbie, bila je sveprisutna na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa.