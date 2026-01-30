CARLA BRUNI

Bivša prva dama u najizazovnijem izdanju dosad: Ispod prozirne haljine vidjelo se baš sve

I. B.

30.01.2026 u 22:21

Carla Bruni
Carla Bruni Izvor: Profimedia / Autor: Jean-Marc Haedrich / Sipa Press / Profimedia
Bionic
Reading

58-godišnja Carla Bruni zabljesnula je u prvom redu Tjedna mode ovog četvrtka, u izdanju koje je bilo istovremeno šik i senzualno. Dokaz da 'gola haljina' još uvijek ima svijetlu budućnost

Nakon četiri intenzivna dana revija visoke mode, pariški Tjedan mode završio je u četvrtak, 29. siječnja. Predstavljena u tihom ambijentu drvenih oplata paviljona Cambon u 8. arondismanu, revija Celije Kritharioti bila je jedan od posljednjih velikih događaja tjedna. Pozvana u prvi red, Carla Bruni oduševila je pojavom, vjerna svom elegantnom i sofisticiranom stilu.

vezane vijesti

Čipka, prozirni materijali i vidljivo donje rublje

Za ovu prigodu bivša prva dama Francuske mamila je poglede u potpuno prozirnom crnom ansamblu. Odabrala je midi prozirnu čipkastu haljinu visokog ovratnika i dugih rukava, koja je otkrivala njezino donje rublje: crni grudnjak i odgovarajuće gaćice visokog struka.

Carla Bruni
  • Carla Bruni
  • Carla Bruni
Carla Bruni Izvor: Profimedia / Autor: Jude P / Starface / imago stock&people / Profimedia

Ovu senzualnu siluetu upotpunila je dugim crnim plaštom s ukrasima na ramenima i džepovima, dodajući kombinaciji dašak elegancije. Od modnih dodataka odabrala je poluprozirne najlonke, salonke i malu, sjajnu pismo-torbicu.

Zadržala je glamurozan izgled tijekom cijelog Tjedna mode, posjećujući najprestižnije revije. Naime, bivša prva dama već je izazvala senzaciju na reviji brenda Schiaparelli, noseći drapiranu crnu haljinu s prorezom u kombinaciji s dugim blejzerom, odgovarajućim čipkastim čarapama i zlatnom ogrlicom.

Carla Bruni
Carla Bruni Izvor: Profimedia / Autor: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekoliko sati kasnije viđena je na Diorovoj reviji u crnoj slip haljini ispod kaputa od umjetnog krzna i salonkama s efektom čipke.

'Gola' haljina: Sinonim za eleganciju i u 2026.?

Iako joj nitko to nije predviđao za 2026., ona se ponovno nametnula kao 'must-have' uniforma, od modnih pista do crvenih tepiha. Predstavljena u maksimalističkom duhu na revijama za proljeće/ljeto 2026., nastavlja osvajati svojom provokativnom privlačnošću, bilo da je zamišljena u čipki kod Acne Studios ili u svjetlucavom pletivu kod Valentina.

Među slavnima je ponovno interpretirana s dozom romantike i senzualnosti: hvaljena od strane Carle Bruni tijekom Tjedna mode i usvojena u gotičkoj verziji od strane Margot Robbie, bila je sveprisutna na ovogodišnjoj dodjeli Zlatnih globusa.

Margot Robbie
  • Margot Robbie
  • Margot Robbie
  • Margot Robbie
Margot Robbie Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KAKVA KOLEKCIJA

KAKVA KOLEKCIJA

Omiljene Birkenstockice kakve još niste vidjeli: Upravo su postale san svake mladenke
LAUREN SANCHEZ

LAUREN SANCHEZ

Vrtoglavi iznosi: Kako je supruga Jeffa Bezosa postala omiljena milijunašica modnih dizajnera
KRAJ JEDNE ERE

KRAJ JEDNE ERE

Odlazi čovjek koji je preporodio Alaïu: Udvostručio im je zaradu, a sada bježi konkurenciji u Milano

najpopularnije

Još vijesti