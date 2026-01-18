Zagrepčanke su pronašle dobitnu formulu: Tople čizme i još topliji kaputi za efektne stajlinge

Zagrebačke dame na špici ove subote ponovno su pokazale da hladnoća ne može nadjačati njihov stil, s fokusom na praktične i chic kombinacije koje su dominirale ulicama metropole
Krznene bundice u sivoj, smeđoj i crnoj nijansi, kombinirane s uskim hlačama ili omiljenim trapericama, stvarale su voluminozne siluete koje su idealne za niske temperature.
Posebno su se istakle tople čizme brendova Inuikii, Moon Boot i UGG, koje su se pokazale apsolutnim favoritom među Zagrepčankama, nudeći savršenu ravnotežu između udobnosti, topline i modnog izraza.
Inuikii čizme, poznate po ovčjoj vuni koja osigurava vrhunsku toplinsku izolaciju i gumeni potplat otporan na klizave površine, viđene su u bež i sivoj varijanti, savršeno nadopunjene krznenim kaputima za ultimativni zimski look. Moon Boot modeli, inspirirani retro svemirskim dizajnom s pufastim oblikom donijeli su zabavan twist u street styleu, dok su klasične čizme Ugg dominirale u sivoj i bež nijansi, idealne za svakodnevne šetnje.