ULTIMATIVNA KOMBINACIJA

Zagrepčanke su pronašle dobitnu formulu: Tople čizme i još topliji kaputi za efektne stajlinge

I. B.

18.01.2026 u 08:22

Street style izdanja na špici
Street style izdanja na špici Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler/Cropix/Canva
Bionic
Reading

Zagrebačke dame na špici ove subote ponovno su pokazale da hladnoća ne može nadjačati njihov stil, s fokusom na praktične i chic kombinacije koje su dominirale ulicama metropole

Krznene bundice u sivoj, smeđoj i crnoj nijansi, kombinirane s uskim hlačama ili omiljenim trapericama, stvarale su voluminozne siluete koje su idealne za niske temperature.

vezane vijesti

Posebno su se istakle tople čizme brendova Inuikii, Moon Boot i UGG, koje su se pokazale apsolutnim favoritom među Zagrepčankama, nudeći savršenu ravnotežu između udobnosti, topline i modnog izraza. ​

Street style izdanja na špici
  • Street style izdanja na špici
  • Street style izdanja na špici
  • Street style izdanja na špici
  • Street style izdanja na špici
  • Street style izdanja na špici
    +130
Street style izdanja na špici Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

Inuikii čizme, poznate po ovčjoj vuni koja osigurava vrhunsku toplinsku izolaciju i gumeni potplat otporan na klizave površine, viđene su u bež i sivoj varijanti, savršeno nadopunjene krznenim kaputima za ultimativni zimski look. Moon Boot modeli, inspirirani retro svemirskim dizajnom s pufastim oblikom donijeli su zabavan twist u street styleu, dok su klasične čizme Ugg dominirale u sivoj i bež nijansi, idealne za svakodnevne šetnje. ​

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TO SE ZOVE STIL

TO SE ZOVE STIL

Ovu sjedokosu damu na zagrebačkoj špici bilo je nemoguće ne primijetiti
ULTIMATIVNA KOMBINACIJA

ULTIMATIVNA KOMBINACIJA

Zagrepčanke su pronašle dobitnu formulu: Tople čizme i još topliji kaputi za efektne stajlinge
UVIJEK PO NJIHOVOM

UVIJEK PO NJIHOVOM

S njima je svaki razgovor borba: Tri horoskopska znaka koja uvijek moraju biti u pravu

najpopularnije

Još vijesti