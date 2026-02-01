Dnevni horoskop za 1. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

Lav

Kreativnost vam je danas na vrhuncu, stoga je idealno vrijeme da se posvetite hobiju koji ste zanemarili, bilo da je riječ o slikanju ili pisanju. Ako imate djecu ili kućne ljubimce, igra s njima napunit će vas pozitivnom energijom više nego bilo kakav izlazak u grad. U ljubavi očekujete divljenje, no partner je možda preokupiran svojim brigama da bi vam dao aplauz koji tražite – nemojte se duriti. Krvni tlak mogao bi vam blago oscilirati, pa izbjegavajte preslanu hranu za ručak.

