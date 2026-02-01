Dnevni horoskop za 1. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

Strijelci će se osjećati pomalo zarobljeno u četiri zida, pa im je bijeg u prirodu ili isprobavanje egzotičnog recepta nužno za spas raspoloženja. Bikovi bi tijekom obiteljskog ručka mogli biti uvučeni u nezgodnu raspravu o zajedničkom financijskom ulaganju.
-
Ovan
Vaša nestrpljivost danas se seli u kuhinju, gdje bi jedan ambiciozan kulinarski eksperiment mogao završiti drugačije nego ste zamislili na Instagramu. Nedjeljni mir remeti vam osjećaj da nešto propuštate, pa ćete stalno provjeravati poruke iako se ništa hitno ne događa. U odnosu s partnerom, iskra se pali oko rasprave o uređenju zajedničkog prostora ili selidbi. Moguća je tenzijska glavobolja u popodnevnim satima kao posljedica promjene vremena ili predugog spavanja.
-
Bik
Spori ritam nedjelje savršeno vam odgovara, a najviše zadovoljstva pronaći ćete u presađivanju biljaka ili radu u vrtu, makar on bio na balkonu. Financijska tema dolazi na dnevni red tijekom obiteljskog ručka; netko će predložiti zajedničko ulaganje o kojem niste spremni odlučiti odmah. U ljubavi tražite sigurnost i maženje, a ne intelektualne rasprave koje vas umaraju. Čuvajte glasnice; izbjegavajte pjevanje na sav glas ili vikanje jer vam je grlo osjetljivije nego inače.
-
Blizanci
Danas ćete se uhvatiti 'digitalnog čišćenja', brišući stare fotografije i mailove, što će vam donijeti neočekivani osjećaj mentalne lakoće. Netko vam otkazuje dogovor u zadnji tren, ali umjesto ljutnje, osjetit ćete olakšanje jer vam zapravo treba vrijeme za sebe. U ljubavi, jedna naizgled nevažna poruka bivše ljubavi mogla bi vam zagolicati maštu, ali nemojte joj pridavati preveliko značenje. Pripazite na zglobove šaka i prste ako planirate cijeli dan provesti tipkajući ili igrajući igrice.
-
Rak
Zaštitnički instinkt vam je pojačan pa ćete se lavovski boriti za interese svoje djece ili mlađih članova obitelji pred rodbinom koja 'pametuje'. Emocije vam variraju od euforije do sjetnosti u roku od sat vremena, što može zbuniti partnera koji ne zna kako bi vam prišao. Kućni budžet zahtijeva reviziju, posebno vezano uz troškove hrane koji su vam u zadnje vrijeme neprimjetno narasli. Osjećate pritisak u prsima, ali to je vjerojatno samo posljedica plitkog disanja zbog stresa; duboko udahnite.
-
Lav
Kreativnost vam je danas na vrhuncu, stoga je idealno vrijeme da se posvetite hobiju koji ste zanemarili, bilo da je riječ o slikanju ili pisanju. Ako imate djecu ili kućne ljubimce, igra s njima napunit će vas pozitivnom energijom više nego bilo kakav izlazak u grad. U ljubavi očekujete divljenje, no partner je možda preokupiran svojim brigama da bi vam dao aplauz koji tražite – nemojte se duriti. Krvni tlak mogao bi vam blago oscilirati, pa izbjegavajte preslanu hranu za ručak.
-
Djevica
Vaša nedjelja prolazi u znaku pripreme za tjedan; kuhanje obroka unaprijed i peglanje košulja djeluje vam terapeutski i smirujuće. Kritika koju uputite ukućanu zbog nereda mogla bi izazvati veću svađu nego što ste planirali, pa pokušajte zažmiriti na jedno oko. Slobodni pripadnici znaka mogli bi preko prijatelja upoznati nekoga tko dijeli njihove specifične interese o zdravoj prehrani. Metabolizam vam je danas brz, ali pazite da ga ne opteretite kasnom večerom.
-
Vaga
Danas vježbate umijeće diplomatskog odbijanja; morat ćete reći "ne" jednom društvenom pozivu kako biste sačuvali energiju za vlastite potrebe. U ljubavi pokušavate uspostaviti ravnotežu između davanja i primanja, jer imate osjećaj da u zadnje vrijeme vi "vučete" više. Estetski doživljaj filma ili serije koju gledate navečer bit će vam važniji od same radnje. Donji dio leđa i bubrezi traže toplinu, stoga se dobro utoplite ako idete u večernju šetnju.
-
Škorpion
Intenzivno razmišljate o investicijama ili promjeni banke, a današnji dan iskoristit ćete za detaljno istraživanje opcija na internetu. Vaša pronicljivost dolazi do izražaja u razgovoru s partnerom gdje ćete prešutno shvatiti ono što vam se ne usudi reći naglas. Seksualna energija je visoka, ali traži dublju emocionalnu poveznicu, a ne samo fizički kontakt. Moguće su manje smetnje s hormonima koje utječu na stanje vaše kože lica.
-
Strijelac
Nedjeljni ručak iskoristit ćete za planiranje putovanja ili barem isprobavanje recepta iz neke egzotične kuhinje koja vas privlači. Osjećate se pomalo zarobljeno u četiri zida, pa je važno da barem dio dana provedete na otvorenom, makar i po lošem vremenu. U ljubavi ste skloni filozofiranju, što može biti zanimljivo, ali pazite da partnera ne pretvorite u učenika kojem držite predavanje. Išijas ili bol u kuku mogli bi vas podsjetiti da previše sjedite.
-
Jarac
Iako je nedjelja, misli vam bježe na posao i obaveze koje vas čekaju sutra, što vam stvara nepotrebnu anksioznost i kvari odmor. Starija osoba iz obitelji dat će vam mudar savjet vezan uz nekretninu ili nasljedstvo koji vrijedi poslušati. U emotivnom odnosu djelujete distancirano jer procesuirate vlastite strahove, ali partneru to može izgledati kao hladnoća. Koža vam je izrazito suha, posebno na laktovima i koljenima, pa joj priuštite bogatu njegu.
-
Vodenjak
Danas ste raspoloženi za društvene igre ili okupljanje ekipe kod kuće, gdje ćete biti inicijator zabave i intelektualnih rasprava. Vaša potreba za neovisnošću mogla bi vas navesti da provedete popodne sami u garaži ili radnoj sobi, popravljajući neki gadget. Ljubavni odnos prolazi kroz fazu prijateljskog natezanja, što vam je zabavno sve dok druga strana ne postane preozbiljna. Cirkulacija u nogama je slabija, pa izbjegavajte prekrižene noge dok sjedite.
-
Ribe
Ovo je vaš dan za duhovnu obnovu; meditacija, topla kupka ili samo slušanje kiše (ili tišine) pomoći će vam da isperete stres proteklog tjedna. Nečija tužna priča na društvenim mrežama duboko će vas dirnuti i potaknuti na humanitarnu gestu. U ljubavi ste sanjivi i romantični, ali pazite da ne idealizirate osobu koju ste tek upoznali samo zato što imate sličan glazbeni ukus. Moguće su alergijske reakcije na prašinu ili dlaku kućnih ljubimaca.
Blizanci će osjetiti neočekivano olakšanje kada im netko u zadnji tren otkaže dogovor, što će iskoristiti za vrijeme za sebe. Jarce unatoč vikendu pritišće anksioznost zbog posla, no stariji član obitelji dat će im zlata vrijedan savjet. Djevice će smirenje pronaći u pripremi odjeće i hrane za novi tjedan, ali moraju paziti da kritikom ne izazovu svađu s ukućanima.
Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.