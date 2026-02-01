ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 1. veljače 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

01.02.2026 u 00:00

tportal
Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Strijelci će se osjećati pomalo zarobljeno u četiri zida, pa im je bijeg u prirodu ili isprobavanje egzotičnog recepta nužno za spas raspoloženja. Bikovi bi tijekom obiteljskog ručka mogli biti uvučeni u nezgodnu raspravu o zajedničkom financijskom ulaganju.

Pogledaj detaljni horoskop

Blizanci će osjetiti neočekivano olakšanje kada im netko u zadnji tren otkaže dogovor, što će iskoristiti za vrijeme za sebe. Jarce unatoč vikendu pritišće anksioznost zbog posla, no stariji član obitelji dat će im zlata vrijedan savjet. Djevice će smirenje pronaći u pripremi odjeće i hrane za novi tjedan, ali moraju paziti da kritikom ne izazovu svađu s ukućanima.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZA ZDRAVU KOŽU

ZA ZDRAVU KOŽU

Ono što vam je stajalo s 25, danas vam dodaje godine: Vrijeme je da izbacite ovaj proizvod iz nesesera
STIŽE SNJEŽNI MJESEC

STIŽE SNJEŽNI MJESEC

Od 1. veljače kreće kaos: Ovim horoskopskim znakovima stiže veliki novac, a jednome prijeti kraj veze
ŽENSTVENE I CHIC

ŽENSTVENE I CHIC

Čizme princeze Charlene apsolutni su hit, a izgledaju tako moćno

najpopularnije

Još vijesti