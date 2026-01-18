TO SE ZOVE STIL

Ovu sjedokosu damu na zagrebačkoj špici bilo je nemoguće ne primijetiti

I. B.

18.01.2026 u 09:23

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler/Cropix/Canva
Bionic
Reading

Stajlinzi u jednoj boji djeluju vrlo elegantno i profinjeno, i uz to su vrlo laskavi. Odijevanje u jednom tonu vizualno stvara određenu vrstu kontinuirane linije, tako da je figura izdužena, a silueta stilizirana, što je savršeno demonstrirala ova sjedokosa dama

Mirjana Šutalo, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, redovito oduševljava svojim izdanjima na zagrebačkim ulicama. Ove subote ugledana je u još jednoj spektakularnoj kombinaciji - u nijansama sive koja savršeno spaja avangardnu modnu viziju i profinjenu životnu zrelost.

vezane vijesti

Njezin stajling djeluje poput male modne predstave u pokretu, u kojoj se teksture i volumeni nadovezuju na karakter žene koja točno zna zašto bira ono što nosi. ​ Središnji komad izdanja je dugačak, arhitektonski oblikovan kaput sa horizontalnim naborima koji stvaraju efekt skulpture i pokreta pri svakom koraku.

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

Kaput prati voluminozna, gotovo kiparska kapa s drapiranim, valovitim detaljem koji se nastavlja na kapuljaču i dodatno naglašava Mirjaninu sijedu kosu, pa cijeli outfit djeluje kao promišljena igra linija i slojeva.

Za dozu futurizma ova sjedokosa dama pobrinula se odabirom metalik čizama, a posebnu pažnju privukli su dodaci. ​ Umjesto klasične torbe, Mirjana je preko ramena nosila lanac koji završava voluminoznom sivom torbicom od krzna, nalik mekanoj skulpturi koja se savršeno slaže s reljefnom teksturom kaputa.

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

'Većinom sam u crnom i malo mi fali boje, a najbliža boja crnoj je za mene siva, iako ni to nije boja… U sivoj se sve više počinjem dobro osjećati, a prati mi i boju kose', izjavila je svojedobno za Divu, priznavši da ju je s godinama privukla jednostavnost i profinjenost neutralnih tonova. 'Žive boje sam nosila u ranoj mladosti, najviše crvenu, od nje mi je ostao samo crveni ruž, dok ljeti volim nositi i bijelo, samo na detaljima… Cvjetni uzorak nikad nisam nosila, ali ga volim vidjeti na drugima'.

Street style izdanja na špici
  • Street style izdanja na špici
  • Street style izdanja na špici
  • Street style izdanja na špici
  • Street style izdanja na špici
  • Street style izdanja na špici
    +130
Street style izdanja na špici Izvor: Cropix / Autor: Josip Moler

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TO SE ZOVE STIL

TO SE ZOVE STIL

Ovu sjedokosu damu na zagrebačkoj špici bilo je nemoguće ne primijetiti
ULTIMATIVNA KOMBINACIJA

ULTIMATIVNA KOMBINACIJA

Zagrepčanke su pronašle dobitnu formulu: Tople čizme i još topliji kaputi za efektne stajlinge
UVIJEK PO NJIHOVOM

UVIJEK PO NJIHOVOM

S njima je svaki razgovor borba: Tri horoskopska znaka koja uvijek moraju biti u pravu

najpopularnije

Još vijesti