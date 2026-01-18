Ovu sjedokosu damu na zagrebačkoj špici bilo je nemoguće ne primijetiti

Mirjana Šutalo , profesorica hrvatskog jezika i književnosti, redovito oduševljava svojim izdanjima na zagrebačkim ulicama. Ove subote ugledana je u još jednoj spektakularnoj kombinaciji - u nijansama sive koja savršeno spaja avangardnu modnu viziju i profinjenu životnu zrelost.

Njezin stajling djeluje poput male modne predstave u pokretu , u kojoj se teksture i volumeni nadovezuju na karakter žene koja točno zna zašto bira ono što nosi. ​ Središnji komad izdanja je dugačak, arhitektonski oblikovan kaput sa horizontalnim naborima koji stvaraju efekt skulpture i pokreta pri svakom koraku.

Kaput prati voluminozna, gotovo kiparska kapa s drapiranim, valovitim detaljem koji se nastavlja na kapuljaču i dodatno naglašava Mirjaninu sijedu kosu, pa cijeli outfit djeluje kao promišljena igra linija i slojeva.

Za dozu futurizma ova sjedokosa dama pobrinula se odabirom metalik čizama, a posebnu pažnju privukli su dodaci. ​ Umjesto klasične torbe, Mirjana je preko ramena nosila lanac koji završava voluminoznom sivom torbicom od krzna, nalik mekanoj skulpturi koja se savršeno slaže s reljefnom teksturom kaputa.