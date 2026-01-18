Ovu sjedokosu damu na zagrebačkoj špici bilo je nemoguće ne primijetiti

Stajlinzi u jednoj boji djeluju vrlo elegantno i profinjeno, i uz to su vrlo laskavi. Odijevanje u jednom tonu vizualno stvara određenu vrstu kontinuirane linije, tako da je figura izdužena, a silueta stilizirana, što je savršeno demonstrirala ova sjedokosa dama
Mirjana Šutalo, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, redovito oduševljava svojim izdanjima na zagrebačkim ulicama. Ove subote ugledana je u još jednoj spektakularnoj kombinaciji - u nijansama sive koja savršeno spaja avangardnu modnu viziju i profinjenu životnu zrelost.
Njezin stajling djeluje poput male modne predstave u pokretu, u kojoj se teksture i volumeni nadovezuju na karakter žene koja točno zna zašto bira ono što nosi. Središnji komad izdanja je dugačak, arhitektonski oblikovan kaput sa horizontalnim naborima koji stvaraju efekt skulpture i pokreta pri svakom koraku.
Kaput prati voluminozna, gotovo kiparska kapa s drapiranim, valovitim detaljem koji se nastavlja na kapuljaču i dodatno naglašava Mirjaninu sijedu kosu, pa cijeli outfit djeluje kao promišljena igra linija i slojeva.
Za dozu futurizma ova sjedokosa dama pobrinula se odabirom metalik čizama, a posebnu pažnju privukli su dodaci. Umjesto klasične torbe, Mirjana je preko ramena nosila lanac koji završava voluminoznom sivom torbicom od krzna, nalik mekanoj skulpturi koja se savršeno slaže s reljefnom teksturom kaputa.
'Većinom sam u crnom i malo mi fali boje, a najbliža boja crnoj je za mene siva, iako ni to nije boja… U sivoj se sve više počinjem dobro osjećati, a prati mi i boju kose', izjavila je svojedobno za Divu, priznavši da ju je s godinama privukla jednostavnost i profinjenost neutralnih tonova. 'Žive boje sam nosila u ranoj mladosti, najviše crvenu, od nje mi je ostao samo crveni ruž, dok ljeti volim nositi i bijelo, samo na detaljima… Cvjetni uzorak nikad nisam nosila, ali ga volim vidjeti na drugima'.