Zaboravite balayage! Nova tehnika bojanja kose je hit, a već je osvojila slavne ljepotice

22.11.2025 u 21:06

Gigi Hadid
Gigi Hadid Izvor: Profimedia / Autor: B4859 / Avalon / Profimedia
Balayage je godinama bio neprikosnoveni hit u bojanju kose, no kako se približava 2026., u frizerskim salonima dominira novi trend: color melting. Riječ je o tehnici koja daje mekšu, prirodniju i luksuzniju nijansu od svega što smo dosad vidjeli, a već su je prigrlile Amal Clooney i Gigi Hadid

Za razliku od balayagea i klasičnih pramenova, koji naglašavaju kontrast i svjetlost, color melting stvara dojam savršene, potpuno neprimjetne gradacije boje, kao da se nijanse prirodno prelijevaju jedna u drugu. Upravo je ta fluidnost razlog zbog kojeg se ova tehnika već smatra najpoželjnijim trendom za početak 2026. godine.

Što je color melting?

Color melting je metoda bojanja kose koja gradaciju dovodi do savršenstva. Umjesto da se boja nanosi u oštrim ili jasno vidljivim prijelazima, cilj je postići potpunu harmoniju tonova – od korijena do vrhova. Stručnjaci ga opisuju kao 'sunčani' efekt koji izgleda potpuno prirodno.

'Color melting je besprijekorna tehnika s mekšim, gotovo nemjerljivim prijelazima koja daje skupocjen, nenametljiv rezultat', kaže za Vogue Jenna Perry, poznata njujorška koloristica koja radi s Bellom Hadid, Jennifer Lawrence i Chloë Sevigny.

Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
  • Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence Izvor: EPA / Autor: CAROLINE BREHMAN

To je savršen prijelaz između nijansi – bez linija i bez granica. Korijen, srednja dužina i vrhovi djeluju kao jedna cjelina.

sophie turner
sophie turner Izvor: Profimedia / Autor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Kako se izvodi color melting?

Tehnika se temelji na nanošenju tri do četiri nijanse koje se pažljivo isprepliću. Kolorist najprije prati prirodni ton kose, a zatim ga nadograđuje nijansama koje se međusobno stapaju. Nanošenje može biti precizno kistom ili ručno, u potezima koji podsjećaju na slikarski rad.

Konačan rezultat? Kosa koja izgleda kao da je okupana zalazećim sunce.

Daisy Edgar Jones
Daisy Edgar Jones Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Razlika između color meltinga i balayagea

Balayage stvara 'sunčeve' pramenove kroz strateško pozicioniranje svjetlijih tonova, dok tradicionalni pramenovi donose jači kontrast i efekt podizanja boje od samog korijena. Color melting radi suprotno: ništa ne ističe, ništa ne odvaja.

S color meltingom želite vidjeti dubinu pri korijenu, nježan prijelaz u sredini i mekani sjaj na vrhovima – bez naglih promjena. To je tehnika koja kosu čini svilenkastom, glatkom i prirodno sjajnom.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Kome pristaje?

Ova tehnika idealna je za sve koji žele prirodnu, suptilnu i luksuznu boju bez vidljivog izrasta. Iako se može primijeniti na sve tipove kose, posebno dobro izgleda na:

  • zlatnim plavušama
  • medenim i toplim smeđim nijansama
  • svjetlijim brinetama
  • crvenim i bakrenim tonovima

Plavuše dobivaju veću dubinu bez gubitka svjetline, brinete bogatiji i svilenkasti sjaj, dok crvenokose postižu intenzivniju, ali i dalje prirodnu dimenziju.

