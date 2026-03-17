Za tri znaka nakon 17. ožujka završava razdoblje usamljenosti

Nakon 17. ožujka za tri horoskopska znaka završava faza usamljenosti i povlačenja u sebe. Pred njima je razdoblje u kojem će se lakše otvarati drugima, obnavljati odnose i vraćati osjećaj bliskosti

Posljednji tjedni nekima su donijeli emotivnu udaljenost, manjak volje za druženjem i dojam da su se previše zatvorili u vlastiti svijet. No sada se stvari počinju mijenjati, a za tri horoskopska znaka to bi mogao biti trenutak u kojem ponovno pronalaze put prema ljudima koji im znače.

Ovnovi se vraćaju sebi Ovnovi su se posljednje vrijeme mogli osjećati odvojeno od drugih, ali i od vlastite uobičajene energije. Imali su dojam da više nisu svoji, zbog čega su se sve češće povlačili iz društvenih situacija i birali distancu. Nakon 17. ožujka taj se obrazac počinje mijenjati. Upravo bi tada mogli shvatiti da je vrijeme za povratak među ljude i za izlazak iz faze koja ih je emotivno iscrpila.

Kate Hudson je Ovan, rođena je 19. travnja 1979. Izvor: EPA / Autor: RYAN SUN

To ne znači da im je razdoblje samoće bilo besmisleno. Naprotiv, trebalo im je kako bi usporili i posložili se. No sada im se vraća bolje raspoloženje, a s njim i želja za druženjem, obitelji i prijateljima. Vage ponovno otvaraju vrata drugima Vagama nakon 17. ožujka pada teret koji im je posljednje vrijeme stvarao osjećaj izoliranosti. Iza njih je faza u kojoj im je povlačenje odgovaralo, ali sada dolazi trenutak kada će i same osjetiti da je toga bilo dosta. Za njih je posebno važno to što ljudi iz njihova kruga nisu nestali. Dali su im prostor koji im je trebao, ali su ostali prisutni i spremni ponovno ih prihvatiti čim osjete da su spremne vratiti se.

Dakota Johnson je Vaga, rođena je 4. listopada 1989. Izvor: Profimedia / Autor: Billy Farrell/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Upravo zato bi ovaj period za Vage mogao biti i emotivno oslobađajući. Vraćaju se društvenim situacijama s više lakoće i s osjećajem da ponovno pripadaju. Ribe shvaćaju tko je uz njih ostao Ribama nakon 17. ožujka posebno mnogo znači podrška jedne osobe koja je ostala uz njih i onda kada su se povukle i zatvorile u vlastiti svijet. Upravo ta odanost i strpljenje mogli bi im pomoći da konačno izađu iz faze usamljenosti. Za njih ovo nije samo priča o povratku među ljude, nego i o spoznaji da nisu bile same ni kada su mislile da jesu. Jedan odnos sada bi im mogao pokazati koliko im znači prava, tiha i postojana prisutnost.

Olivia Dean je Riba, rođena je 14. ožujka 1999. Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN