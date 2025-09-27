Stižu najglamuroznije ZOI u povijesti, kako uživati u Milanu i Cortini?

Zimske Olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo sve su bliže, počinju početkom veljače 2026., a već ih unaprijed i 'na neviđeno' proglašavaju najglamuroznijima u povijesti. Pritom, rijetko su nam blizu, pa je možda krajnje vrijeme doznati kako im prisustvovati i gledati najvažniju smotru zimskih sportova. Posebno ako ste propustili Pariz prošle godine.

Ove ZOI bit će prve s dva grada domaćina, i treće su koje se organiziraju u Italiji (uz one ljetne u Rimu 1960.). Zbog atraktivnosti gradova domaćina, bilo zbog povijesne važnosti ili prekrasnih krajolika Dolomita, već sad se može reći da se nije dosad događalo puno puta da jedno ovakvo natjecanje privlači toliko pažnje, ne samo ljubitelja zimskih sportova, nego općenito zaljubljenika u putovanja. Doista je teško nabrojati sve mogućnosti razgledavanja, izleta, sjajne gastronomije, luksuznih hotela i druge ponude kao što je to moguće na prostoru između modne prijestolnice Milana i skijaškog carstva u Cortini. A još kad se tome pridodaju mogućnosti skijanja, priča je kompletna.

Svečanost otvaranja ZOI 2026. najavljena je za 6. veljače, no natjecanja u curlingu, hokeju i snowboardingu počinju dan-dva ranije. Spektakl će se održati na teško usporedivom mjestu, slavnom stadionu San Siro u Milanu, jednom od najvećih na svijetu. Zatvaranje je 22. veljače u bar jednako spektakularnom objektu: rimskoj areni u Veroni, dosad poznatoj najviše po opernim izvedbama. ZOI raširene na dosad najvećem području u povijesti igrara Sportska događanja podijeljena su na nekoliko lokacija. U Milanu će se odvijati nadmetanja u umjetničkom klizanju, hokeju i brzom klizanju. U Cortini (Dolomiti) skijat će žene u alpskim disciplinama, tamo će se voziti i bob, skeleton, sanjke, igrati curling, a kasnije i paraolimpijske alpske disipline i snowboarding. Bormio će ugostiti muške skijaše alpince i skijaše-planinare (novi sport na ZOI), u Anterselvi će biti biatlon, u Livignu skijanje slobodnog stila i snowboarding, a u Predazzu skijaški skokovi i nordijska kombinacija. U Teseru će se nadmetati skijaši-trkači, dio nordijske kombinacije će također biti tamo, kao i nordijske discipline na Palaolimpijskim igrama.