Stižu najglamuroznije ZOI u povijesti, kako uživati u Milanu i Cortini?

Zimske Olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo sve su bliže, počinju početkom veljače 2026., a već ih unaprijed i 'na neviđeno' proglašavaju najglamuroznijima u povijesti. Pritom, rijetko su nam blizu, pa je možda krajnje vrijeme doznati kako im prisustvovati i gledati najvažniju smotru zimskih sportova. Posebno ako ste propustili Pariz prošle godine.
Ove ZOI bit će prve s dva grada domaćina, i treće su koje se organiziraju u Italiji (uz one ljetne u Rimu 1960.). Zbog atraktivnosti gradova domaćina, bilo zbog povijesne važnosti ili prekrasnih krajolika Dolomita, već sad se može reći da se nije dosad događalo puno puta da jedno ovakvo natjecanje privlači toliko pažnje, ne samo ljubitelja zimskih sportova, nego općenito zaljubljenika u putovanja. Doista je teško nabrojati sve mogućnosti razgledavanja, izleta, sjajne gastronomije, luksuznih hotela i druge ponude kao što je to moguće na prostoru između modne prijestolnice Milana i skijaškog carstva u Cortini. A još kad se tome pridodaju mogućnosti skijanja, priča je kompletna.
Svečanost otvaranja ZOI 2026. najavljena je za 6. veljače, no natjecanja u curlingu, hokeju i snowboardingu počinju dan-dva ranije. Spektakl će se održati na teško usporedivom mjestu, slavnom stadionu San Siro u Milanu, jednom od najvećih na svijetu. Zatvaranje je 22. veljače u bar jednako spektakularnom objektu: rimskoj areni u Veroni, dosad poznatoj najviše po opernim izvedbama.
ZOI raširene na dosad najvećem području u povijesti igrara
Sportska događanja podijeljena su na nekoliko lokacija. U Milanu će se odvijati nadmetanja u umjetničkom klizanju, hokeju i brzom klizanju. U Cortini (Dolomiti) skijat će žene u alpskim disciplinama, tamo će se voziti i bob, skeleton, sanjke, igrati curling, a kasnije i paraolimpijske alpske disipline i snowboarding. Bormio će ugostiti muške skijaše alpince i skijaše-planinare (novi sport na ZOI), u Anterselvi će biti biatlon, u Livignu skijanje slobodnog stila i snowboarding, a u Predazzu skijaški skokovi i nordijska kombinacija. U Teseru će se nadmetati skijaši-trkači, dio nordijske kombinacije će također biti tamo, kao i nordijske discipline na Palaolimpijskim igrama.
Kako je vidljivo, bit će ovo ZOI koje će biti raširene na dosad najvećem području u povijesti igrara. Glavni razlog je želja organizatora da upotrijebi što je moguće više postojećih borilišta, bez velike potrebe za gradnjom novih, što je dobrodošla promjena u odnosu na nekoliko posljednjih hiperambicioznih domaćina zimskih i ljetnih OI.
Ulaznice do 100 eura
Ulaznice su u prodaji još od siječnja ove godine, i još su dostupne na službenoj stranici ZOI 2026. Cijena se kreće od 30 eura naviše, a većina ih je - osim premium sjedalica za najpopularnija natjecanja - jeftinija od 100 eura, uz varijacije prema sportovima i kategorijama mjesta. Jasno, najskuplje su ulaznice za otvaranje (260-2026 eura) i zatvaranje igara (950-2900 eura). Sve ulaznice su digitalne, a moći će se preuzimati preko aplikacije koja izlazi u prosincu, nekima se to može činiti relativno kasno, no očito je na vrijeme.
U slučaju da su ulaznice za natjecanja koja želite gledati rasprodane, kao što bi to mogao biti slučaj s najpopularnijim događanjima, hokejem i umjetničkim klizanjem, od prosinca će krenuti službena platforma za (pre)prodaju ulaznica od kojih će netko odustati.
A onda na sve to nadogradite i sve ono što sjever Italije može pružiti u turističkom smislu, a ti doživljaji su uvijek na najvišoj mogućoj razini.