Andrew Wong na YouTubeu otkriva tajne kineske kuhinje

Od vještina rukovanja nožem i velvetinga (tehnika očuvanja vlažnosti mesa tijekom kuhanja, koje mu daje meku ili baršunastu teksturu) do izvlačenja rezanaca i oblikovanja kineskih okruglica, Andrew na svom kanalu svaku vještinu, korak po korak, demonstrira uz lako razumljive upute, isprepletene zabavnim pričama i izvještajima iz prve ruke iz njegovog osobnog i profesionalnog života. Gledatelji će naučiti tehnike koje stoje iza umjetnosti dim suma, kako maksimizirati kontrolu nad wokom te upoznati novi svijet namirnica i sastojaka iz smočnice.

Podsjetimo, Andrew Wong, s kojim smo na ovom mjestu objavili intervju, odrastao je u središnjem Londonu i od djetinjstva je uronjen u kinesku kuhinju. Kao dijete najprije je promatrao kuhare u restoranu svojih roditelja, a zatim je, kao mladi kuhar, radio u kuhinjama u Kini prije nego što je 2012. preuzeo vodstvo svog restorana A.Wong u Pimlicu u Londonu.

Spojio tradicionalna jela

Okolica njegova restorana već je gotovo pola stoljeća, zbog restorana Hunan i Ken Lo’s Memories of China, poznata kao četvrt modernih kineskih restorana. Preuzevši kormilo obiteljskog restorana sa svojom suprugom Nathalie ('A' u imenu je zapravo u počast njegovim roditeljima, Albertu i Annie), Andrew je spojio tradicionalna jela koja su se prenosila kroz generacije s godinama pedantnog istraživanja drevnih recepata i tehnika. Koristeći odabrane kineske i britanske namirnice i sastojke, jela su osmišljena tako da slave njegov ponos na kinesku gastronomsku baštinu i bezbroj okusa koji se nalaze unutar njezinih granica.

Sve je to rezultat susreta s dr. Muktom Das, antropologinjom hrane i diplomanticom kineske i indijske povijesti. Dok je Mukta radila na doktoratu, Andrew je nastavio razvijati restoran. Objavio je svoju debitantsku knjigu 'A.Wong: Kuharica' (2015), a Michelinova zvjezdica stigla je dvije godine poslije. U siječnju 2021., kada je A.Wong dobio i drugu Michelinovu zvjezdicu, postao je prvi kineski restoran izvan Azije koji je dobio takvo priznanje.