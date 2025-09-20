Andrew Wong na YouTubeu otkriva tajne kineske kuhinje

Ljubitelje kineske kuhinje koji kod kuće vole pripremati azijske specijalitete zanimat će vijest da je popularni londonski chef Andrew Wong pokrenuo YouTube seriju pod naslovom Tajne kineske kuhinje. Namijenjena hobi kuharima, svaka epizoda usredotočava se na jedno jelo, vodeći gledatelje kroz tehnike koje su kinesku kuhinju učinile jednom od najpopularnijih na svijetu.
Od vještina rukovanja nožem i velvetinga (tehnika očuvanja vlažnosti mesa tijekom kuhanja, koje mu daje meku ili baršunastu teksturu) do izvlačenja rezanaca i oblikovanja kineskih okruglica, Andrew na svom kanalu svaku vještinu, korak po korak, demonstrira uz lako razumljive upute, isprepletene zabavnim pričama i izvještajima iz prve ruke iz njegovog osobnog i profesionalnog života. Gledatelji će naučiti tehnike koje stoje iza umjetnosti dim suma, kako maksimizirati kontrolu nad wokom te upoznati novi svijet namirnica i sastojaka iz smočnice.
Podsjetimo, Andrew Wong, s kojim smo na ovom mjestu objavili intervju, odrastao je u središnjem Londonu i od djetinjstva je uronjen u kinesku kuhinju. Kao dijete najprije je promatrao kuhare u restoranu svojih roditelja, a zatim je, kao mladi kuhar, radio u kuhinjama u Kini prije nego što je 2012. preuzeo vodstvo svog restorana A.Wong u Pimlicu u Londonu.
Spojio tradicionalna jela
Okolica njegova restorana već je gotovo pola stoljeća, zbog restorana Hunan i Ken Lo’s Memories of China, poznata kao četvrt modernih kineskih restorana. Preuzevši kormilo obiteljskog restorana sa svojom suprugom Nathalie ('A' u imenu je zapravo u počast njegovim roditeljima, Albertu i Annie), Andrew je spojio tradicionalna jela koja su se prenosila kroz generacije s godinama pedantnog istraživanja drevnih recepata i tehnika. Koristeći odabrane kineske i britanske namirnice i sastojke, jela su osmišljena tako da slave njegov ponos na kinesku gastronomsku baštinu i bezbroj okusa koji se nalaze unutar njezinih granica.
Sve je to rezultat susreta s dr. Muktom Das, antropologinjom hrane i diplomanticom kineske i indijske povijesti. Dok je Mukta radila na doktoratu, Andrew je nastavio razvijati restoran. Objavio je svoju debitantsku knjigu 'A.Wong: Kuharica' (2015), a Michelinova zvjezdica stigla je dvije godine poslije. U siječnju 2021., kada je A.Wong dobio i drugu Michelinovu zvjezdicu, postao je prvi kineski restoran izvan Azije koji je dobio takvo priznanje.
Andrew je nastavio svoj uspon, osvojivši i dvije nacionalne nagrade – Chef godine (National Restaurant Awards) i Chef Award (The Cateys), za koje glasaju chefovi i stručnjaci iz restoranske industrije. U rujnu iste godine pridružio se studentima koji su diplomirali na Westminster Kingsway Collegeu, gdje je primio počasnu stipendiju.
Inspiracija
Kuhinja chefa Andrewa Wonga uvijek je bila intuitivan izraz tradicije, autentičnosti i zanata. Inspiraciju s jednakim poštovanjem crpi kako iz djela predaka, tako i današnjih majstora, slaveći njihovu autentičnost svježom perspektivom i suptilnom inovacijom.
Ukratko, Andrew je trenutačno jedan od najuzbudljivijih chefova u glavnom gradu Ujedinjenog Kraljevstva. To dokazuje svojom ponudom - od hvaljenih dim sum ručkova, s majstorskim tehnikama slastica koje veličaju izniman zanat te drevne discipline, do pomnog istraživanja ravnoteže i sklada koji se nalazi u večernjem meniju 'Zbirke Kine', trosatne višesljedne odiseje koja odaje počast ne samo okusima, već i 3000 godina staroj kineskoj kulinarskoj povijesti.
Novi videozapisi serijala 'Tajne kineske kuhinje' bit će objavljivani svakih mjesec na Andrewovom YouTube kanalu: Studio AWong. Već prvih pet epizoda - 'Special Fried Rice', 'Cantonese Steaming of Seafood', 'Cantonese Spring Rolls', 'Caramelized Wallnuts' i 'Sweet & Sour Sauce' primljene su s velikim zanimanjem.