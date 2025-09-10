Službeno kreće sezona čizama: Hit modeli već su stigli u Zaru i nose se uz sve

Savršene trendi čizme za jesen upravo su stigle u Zarinu kolekciju, a zaljubljenici u modu već su bacili oko na modele koji će žariti i paliti gradskim ulicama

Među Zarinim novitetima upravo su se pojavile trendi čizme savršene za nadolazeću sezonu, a zaljubljenice u modu već oduševljeno posežu za njima. Iako imamo osjećaj da ljeto još traje, sezona čizama opako se približava. Prijelazno je razdoblje i nagle promjene temperatura uskoro će nam obilježiti dane. Iako ljeto službeno nije završilo, moramo biti pripremljeni suočiti se s novom sezonom uz maksimalnu dozu stila.

Inspiracija s modnih pista Za to nema ništa bolje od inspiracije najnovijim trendovima s modnih pista i street styleom s najhvaljenijih tjedana mode, a visoke čizme imaju vrlo istaknutu ulogu u nadolazećoj sezoni. Potvrđuju to važni luksuzni brendovi poput Gabriele Hearst i Hermèsa, jer su visoke čizme u neutralnim tonovima učinili glavnim protagonistima svojih kolekcija za nadolazeće jesen i zimu. Nosit ćemo ih praktički uz sve – traperice, midi suknje, elegantne hlače ili bermude – ali prije svega uz vrući trend: boho haljine, što su nametnule popularne modne kuće Chloé, Etro i Zimmermann.

Zara - čizme Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo





