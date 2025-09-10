ŽELIMO IH

Službeno kreće sezona čizama: Hit modeli već su stigli u Zaru i nose se uz sve

M.D.

10.09.2025 u 05:57

Zara - čizme
Zara - čizme Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo
Savršene trendi čizme za jesen upravo su stigle u Zarinu kolekciju, a zaljubljenici u modu već su bacili oko na modele koji će žariti i paliti gradskim ulicama

Među Zarinim novitetima upravo su se pojavile trendi čizme savršene za nadolazeću sezonu, a zaljubljenice u modu već oduševljeno posežu za njima.

Iako imamo osjećaj da ljeto još traje, sezona čizama opako se približava. Prijelazno je razdoblje i nagle promjene temperatura uskoro će nam obilježiti dane. Iako ljeto službeno nije završilo, moramo biti pripremljeni suočiti se s novom sezonom uz maksimalnu dozu stila.

Inspiracija s modnih pista

Za to nema ništa bolje od inspiracije najnovijim trendovima s modnih pista i street styleom s najhvaljenijih tjedana mode, a visoke čizme imaju vrlo istaknutu ulogu u nadolazećoj sezoni.

Potvrđuju to važni luksuzni brendovi poput Gabriele Hearst i Hermèsa, jer su visoke čizme u neutralnim tonovima učinili glavnim protagonistima svojih kolekcija za nadolazeće jesen i zimu. Nosit ćemo ih praktički uz sve – traperice, midi suknje, elegantne hlače ili bermude – ali prije svega uz vrući trend: boho haljine, što su nametnule popularne modne kuće Chloé, Etro i Zimmermann.

Zara - čizme Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Zarine čizme koje će obilježiti jesen

Ove će jeseni visoke čizme biti neizbježan komad u našim ormarima. Posebno su aktualni modeli u neutralnim tonovima poput crne, smeđe ili bordo, a ističu se i dizajni od antilopa u boho stilu, ali i kaubojske čizme vraćaju se u velikom stilu.

Najbolje je to što se Zara već pripremila za nadolazeću sezonu i među novitetima je lansirala visoke čizme koje bismo stvarno trebale uzeti u obzir za jesen i zimu. Modeli koji posebno privlače pažnju kombiniraju praktičnost s najnovijim trendovima, a njihova je raznolikost dovoljna da zadovolji različite stilove – od minimalističkog do boemskog pristupa modi.

tportal
