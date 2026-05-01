Lijepa glumica u opako dobrom stajlingu, a show su ukrale cipele koje ili obožavate ili prezirete

Emily Blunt u New Yorku promovirala je film 'Vrag nosi Pradu 2' i još jednom potvrdila status modne ikone u stajlingu koji spaja statement komade i nosivi luksuz
Na posebnoj projekciji dugo iščekivanog nastavka filma iz 2006. glumica Emily Blunt pojavila se u izdanju koje je istovremeno efektno i klasično, ali sa zanimljivom twistom. Bez pretjerivanja, ali s jasnom modnom porukom, Blunt je servirala look koji igra na kontraste.
Crveno s razlogom
Za ovu priliku odabrala je Ferragamo look iz Pre-Fall 2026 kolekcije, u stajlingu Jessice Paster. U fokusu je bio crveni kardigan od vune i kašmira, naglašene teksture i ukrašen zlatnim Gancini detaljima, koji je uparila s crnom lakiranom suknjom midi duljine visokog sjaja .
Spoj mekanog pletiva i krute, pomalo stroge završnice kože dao je cijelom izdanju dozu modne napetosti — upravo onu koja razlikuje dobar stajling od onog koji se pamti. Crveno-crna paleta pritom nije slučajna, već prati estetiku filma koji promovira, što dodatno zaokružuje cijelu priču.
Trend u usponu
No, ključni detalj krile su cipele. Blunt je nosila Ferragamo natikače s prepoznatljivom S-potpeticom i duboko rezanim V-izrezom, model koji se sve češće nameće kao vodeći trend sezone. Riječ je o tzv. 'deep-vamp' silueti — sofisticiranoj reinterpretaciji klasičnih salonki i balerinki koja vizualno izdužuje stopalo i daje moderniji, oštriji dojam .
Takav dizajn već su prigrlili brojni brendovi i poznata imena, a modna industrija ga sve otvorenije gura u prvi plan. Nije ni čudo jer je ovaj model dovoljno je upečatljiv, a istovremeno nosiv.
Povratak klasike
Cijeli look Emily Blunt zapravo je lekcija iz suvremenog odijevanja: kako klasične komade učiniti aktualnima bez forsiranja trendova. Struktura, tekstura i dozirani statement tri su ključna elementa ovog stajlinga koji je nesumnjivo privukao pažnju.