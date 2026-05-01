Lijepa glumica u opako dobrom stajlingu, a show su ukrale cipele koje ili obožavate ili prezirete

Emily Blunt u New Yorku promovirala je film 'Vrag nosi Pradu 2' i još jednom potvrdila status modne ikone u stajlingu koji spaja statement komade i nosivi luksuz

Na posebnoj projekciji dugo iščekivanog nastavka filma iz 2006. glumica Emily Blunt pojavila se u izdanju koje je istovremeno efektno i klasično, ali sa zanimljivom twistom. Bez pretjerivanja, ali s jasnom modnom porukom, Blunt je servirala look koji igra na kontraste.

Crveno s razlogom Za ovu priliku odabrala je Ferragamo look iz Pre-Fall 2026 kolekcije, u stajlingu Jessice Paster. U fokusu je bio crveni kardigan od vune i kašmira, naglašene teksture i ukrašen zlatnim Gancini detaljima, koji je uparila s crnom lakiranom suknjom midi duljine visokog sjaja . Spoj mekanog pletiva i krute, pomalo stroge završnice kože dao je cijelom izdanju dozu modne napetosti — upravo onu koja razlikuje dobar stajling od onog koji se pamti. Crveno-crna paleta pritom nije slučajna, već prati estetiku filma koji promovira, što dodatno zaokružuje cijelu priču.

Emily Blunt Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Emily Blunt Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia