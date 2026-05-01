UMJESTO PRADE, FERRAGAMO

Lijepa glumica u opako dobrom stajlingu, a show su ukrale cipele koje ili obožavate ili prezirete

M.D.

01.05.2026 u 01:30

Emily Blunt
Emily Blunt Izvor: Profimedia / Autor: XNY / StarMax / Profimedia
Emily Blunt u New Yorku promovirala je film 'Vrag nosi Pradu 2' i još jednom potvrdila status modne ikone u stajlingu koji spaja statement komade i nosivi luksuz

Na posebnoj projekciji dugo iščekivanog nastavka filma iz 2006. glumica Emily Blunt pojavila se u izdanju koje je istovremeno efektno i klasično, ali sa zanimljivom twistom. Bez pretjerivanja, ali s jasnom modnom porukom, Blunt je servirala look koji igra na kontraste.

vezane vijesti

Crveno s razlogom

Za ovu priliku odabrala je Ferragamo look iz Pre-Fall 2026 kolekcije, u stajlingu Jessice Paster. U fokusu je bio crveni kardigan od vune i kašmira, naglašene teksture i ukrašen zlatnim Gancini detaljima, koji je uparila s crnom lakiranom suknjom midi duljine visokog sjaja .

Spoj mekanog pletiva i krute, pomalo stroge završnice kože dao je cijelom izdanju dozu modne napetosti — upravo onu koja razlikuje dobar stajling od onog koji se pamti. Crveno-crna paleta pritom nije slučajna, već prati estetiku filma koji promovira, što dodatno zaokružuje cijelu priču.

Emily Blunt
  • Emily Blunt
  • Emily Blunt
Emily Blunt Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Trend u usponu

No, ključni detalj krile su cipele. Blunt je nosila Ferragamo natikače s prepoznatljivom S-potpeticom i duboko rezanim V-izrezom, model koji se sve češće nameće kao vodeći trend sezone. Riječ je o tzv. 'deep-vamp' silueti — sofisticiranoj reinterpretaciji klasičnih salonki i balerinki koja vizualno izdužuje stopalo i daje moderniji, oštriji dojam .

Takav dizajn već su prigrlili brojni brendovi i poznata imena, a modna industrija ga sve otvorenije gura u prvi plan. Nije ni čudo jer je ovaj model dovoljno je upečatljiv, a istovremeno nosiv.

Povratak klasike

Cijeli look Emily Blunt zapravo je lekcija iz suvremenog odijevanja: kako klasične komade učiniti aktualnima bez forsiranja trendova. Struktura, tekstura i dozirani statement tri su ključna elementa ovog stajlinga koji je nesumnjivo privukao pažnju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
