Salata koju ćete raditi cijelo ljeto: Hrskava je, svježa i zasitna

Kad vrućine postanu nesnosne, najviše se traže jela koja su brzo gotova, lagana i dovoljno zasitna da mogu zamijeniti ručak ili večeru. Ova salata od pečenog slanutka, avokada, feta sira i crnog sezama upravo je takav obrok: svjež, kremast, hrskav i pun okusa
Ljeti često nemamo volje za dugim stajanjem uz štednjak, ali to ne znači da se treba odreći konkretnog i ukusnog obroka. Salate tada postaju najjednostavnije rješenje, osobito kada u sebi imaju dovoljno teksture, proteina i svježine.
Ova kombinacija pečenog slanutka, avokada, feta sira i crnog sezama ima sve što se traži od ljetnog jela. Slanutak daje hrskavost i zasitnost, avokado kremoznost, feta slan i intenzivan okus, a sezam zaokružuje sve blagom orašastom aromom.
Trik je u slanutku
Slanutak se može koristiti izravno iz staklenke ili limenke, ali upravo kratko pečenje u pećnici čini veliku razliku. Kada se dobro osuši, začini i zapeče, dobiva zlatnu koricu i postaje puno zanimljiviji dodatak salati.
Takav slanutak najbolje funkcionira dok je još topao jer se lijepo spaja s avokadom i fetom. Rezultat je jelo koje je jednostavno, ali nimalo dosadno.
Potrebni sastojci:
- 400 g kuhanog slanutka, ocijeđenog i dobro osušenog
- 1 zreli avokado, ali ne premekan
- 150 g feta sira
- 1 žlica crnog sezama
- 1 žličica slatke mljevene paprike
- 1/2 žličice mljevenog kima
- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinova ulja
- sok 1/2 limuna
- svježe mljeveni crni papar
- sol
- svježi korijandar ili peršin po želji
Priprema:
Pećnicu zagrijte na 200 stupnjeva. Slanutak dobro ocijedite i osušite kuhinjskim papirom. Pomiješajte ga s jednom žlicom maslinova ulja, slatkom mljevenom paprikom, kimom, prstohvatom soli i malo svježe mljevenog papra.
Rasporedite ga po limu za pečenje i pecite 20 do 25 minuta, uz jedno miješanje na polovici pečenja. Slanutak treba postati zlatan i lagano hrskav.
Avokado narežite na kockice, a feta sir izmrvite rukama na nepravilne komade. Ako koristite korijandar ili peršin, operite ga i grubo nasjeckajte.
Još topao pečeni slanutak stavite u zdjelu ili na pladanj za posluživanje. Dodajte avokado i feta sir, prelijte preostalom žlicom maslinova ulja i sokom limuna, pa pospite crnim sezamom i svježim začinskim biljem.
Po potrebi dodatno začinite solju i paprom te poslužite odmah. Za još bolji rezultat, slanutak prije pečenja treba biti što suši jer će tako postati hrskaviji. Avokado dodajte tek na kraju kako ne bi potamnio, a crni sezam možete kratko tostirati na suhoj tavi da mu pojačate aromu.
Ako želite bogatiju verziju, dodajte krastavac, cherry rajčice, rikulu, svježi špinat, piletinu s grilla ili komade kuhanog lososa. Ako salatu pripremate unaprijed, sastojke držite odvojeno i pomiješajte ih neposredno prije posluživanja kako bi ostali svježi i hrskavi.