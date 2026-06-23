Salata koju ćete raditi cijelo ljeto: Hrskava je, svježa i zasitna

Kad vrućine postanu nesnosne, najviše se traže jela koja su brzo gotova, lagana i dovoljno zasitna da mogu zamijeniti ručak ili večeru. Ova salata od pečenog slanutka, avokada, feta sira i crnog sezama upravo je takav obrok: svjež, kremast, hrskav i pun okusa

Ljeti često nemamo volje za dugim stajanjem uz štednjak, ali to ne znači da se treba odreći konkretnog i ukusnog obroka. Salate tada postaju najjednostavnije rješenje, osobito kada u sebi imaju dovoljno teksture, proteina i svježine.

Ova kombinacija pečenog slanutka, avokada, feta sira i crnog sezama ima sve što se traži od ljetnog jela. Slanutak daje hrskavost i zasitnost, avokado kremoznost, feta slan i intenzivan okus, a sezam zaokružuje sve blagom orašastom aromom. Trik je u slanutku Slanutak se može koristiti izravno iz staklenke ili limenke, ali upravo kratko pečenje u pećnici čini veliku razliku. Kada se dobro osuši, začini i zapeče, dobiva zlatnu koricu i postaje puno zanimljiviji dodatak salati. Takav slanutak najbolje funkcionira dok je još topao jer se lijepo spaja s avokadom i fetom. Rezultat je jelo koje je jednostavno, ali nimalo dosadno. Potrebni sastojci: 400 g kuhanog slanutka, ocijeđenog i dobro osušenog

1 zreli avokado, ali ne premekan

150 g feta sira

1 žlica crnog sezama

1 žličica slatke mljevene paprike

1/2 žličice mljevenog kima

2 žlice ekstra djevičanskog maslinova ulja

sok 1/2 limuna

svježe mljeveni crni papar

sol

svježi korijandar ili peršin po želji