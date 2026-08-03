Hrskava podloga i svilenkasta krema: Čokoladni cheesecake gotov je u tren oka, bez paljenja pećnice

Kremasta, bogata čokoladom i dovoljno jednostavna za pripremu bez pećnice, ova hladna torta od sira desert je kojem je teško odoljeti

Torte od sira već godinama zauzimaju posebno mjesto na jelovnicima restorana i slastičarnica, a kada su dobro pripremljene, jasno je zašto im popularnost ne jenjava. Pečene, kremaste, u baskijskom stilu ili klasične, s hrskavom podlogom od keksa, dolaze u bezbroj neodoljivih varijanti. Ipak, čim temperature porastu, posebno privlačno zvuči njihovo hladno izdanje. Budući da se krema stvrdnjava u hladnjaku, nema potrebe za paljenjem pećnice, a rezultat je osvježavajući desert lagane teksture koji se može pripremiti unaprijed. Ova varijanta spaja podlogu od keksa i tamne čokolade s raskošnom kremom od sira, slatkog vrhnja i mliječne čokolade. Izgleda efektno, lijepo se reže i idealna je za ljetna druženja, proslave ili jednostavno trenutke u kojima se poželite počastiti nečim slatkim.

Kako do savršene teksture Za glatku kremu sir prije pripreme ostavite nekoliko minuta na sobnoj temperaturi. Želatinu je važno pravilno namočiti i otopiti u toplom mlijeku, koje ne smije zakuhati. Nemojte žuriti ni s posluživanjem jer torti treba najmanje šest sati u hladnjaku, a najbolju će teksturu imati ostavite li je da se hladi preko noći. Potrebni sastojci: Za podlogu 180 grama keksa tipa Maria ili digestive

70 grama maslaca

80 grama tamne čokolade za kuhanje, s 50 do 55 posto kakaa

Za kremu

500 grama krem sira

250 mililitara slatkog vrhnja za šlag

100 grama šećera u prahu

150 grama mliječne čokolade za kuhanje

Tri lista želatine, odnosno ukupno šest grama

50 mililitara mlijeka

Jedna čajna žličica ekstrakta vanilije, po želji Za ukrašavanje 50 grama tamne čokolade

100 mililitara slatkog vrhnja za šlag

Jedna žlica šećera u prahu

Nekoliko listića svježe mente

Priprema: Kekse usitnite dok ne dobijete teksturu sitnog pijeska. Maslac i tamnu čokoladu otopite zajedno na pari ili u mikrovalnoj pećnici, zagrijavajući ih u kratkim intervalima i miješajući dok smjesa ne postane glatka i sjajna. Otopljenu čokoladu i maslac prelijte preko usitnjenih keksa pa sve dobro promiješajte. Smjesu rasporedite po dnu kalupa s odvojivim obručem, promjera 20 ili 22 centimetra. Čvrsto je utisnite stražnjom stranom žlice ili dnom čaše kako biste dobili ravnomjernu i kompaktnu podlogu. Stavite je u hladnjak na otprilike 30 minuta. Za kremu najprije otopite mliječnu čokoladu na pari ili u mikrovalnoj pećnici. Često je promiješajte kako ne bi zagorjela, a zatim je ostavite nekoliko minuta da se lagano ohladi. Listove želatine stavite u hladnu vodu i ostavite ih pet minuta. Mlijeko zagrijte pazeći da ne zakipi pa u njemu otopite dobro ocijeđenu želatinu. Smjesu nakratko ostavite sa strane.