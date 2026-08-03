Hrskava podloga i svilenkasta krema: Čokoladni cheesecake gotov je u tren oka, bez paljenja pećnice

Kremasta, bogata čokoladom i dovoljno jednostavna za pripremu bez pećnice, ova hladna torta od sira desert je kojem je teško odoljeti
Torte od sira već godinama zauzimaju posebno mjesto na jelovnicima restorana i slastičarnica, a kada su dobro pripremljene, jasno je zašto im popularnost ne jenjava. Pečene, kremaste, u baskijskom stilu ili klasične, s hrskavom podlogom od keksa, dolaze u bezbroj neodoljivih varijanti. Ipak, čim temperature porastu, posebno privlačno zvuči njihovo hladno izdanje. Budući da se krema stvrdnjava u hladnjaku, nema potrebe za paljenjem pećnice, a rezultat je osvježavajući desert lagane teksture koji se može pripremiti unaprijed.
Ova varijanta spaja podlogu od keksa i tamne čokolade s raskošnom kremom od sira, slatkog vrhnja i mliječne čokolade. Izgleda efektno, lijepo se reže i idealna je za ljetna druženja, proslave ili jednostavno trenutke u kojima se poželite počastiti nečim slatkim.
Kako do savršene teksture
Za glatku kremu sir prije pripreme ostavite nekoliko minuta na sobnoj temperaturi. Želatinu je važno pravilno namočiti i otopiti u toplom mlijeku, koje ne smije zakuhati. Nemojte žuriti ni s posluživanjem jer torti treba najmanje šest sati u hladnjaku, a najbolju će teksturu imati ostavite li je da se hladi preko noći.
Potrebni sastojci:
Za podlogu
- 180 grama keksa tipa Maria ili digestive
- 70 grama maslaca
- 80 grama tamne čokolade za kuhanje, s 50 do 55 posto kakaa
- Za kremu
- 500 grama krem sira
- 250 mililitara slatkog vrhnja za šlag
- 100 grama šećera u prahu
- 150 grama mliječne čokolade za kuhanje
- Tri lista želatine, odnosno ukupno šest grama
- 50 mililitara mlijeka
- Jedna čajna žličica ekstrakta vanilije, po želji
Za ukrašavanje
- 50 grama tamne čokolade
- 100 mililitara slatkog vrhnja za šlag
- Jedna žlica šećera u prahu
- Nekoliko listića svježe mente
Priprema:
Kekse usitnite dok ne dobijete teksturu sitnog pijeska. Maslac i tamnu čokoladu otopite zajedno na pari ili u mikrovalnoj pećnici, zagrijavajući ih u kratkim intervalima i miješajući dok smjesa ne postane glatka i sjajna.
Otopljenu čokoladu i maslac prelijte preko usitnjenih keksa pa sve dobro promiješajte. Smjesu rasporedite po dnu kalupa s odvojivim obručem, promjera 20 ili 22 centimetra. Čvrsto je utisnite stražnjom stranom žlice ili dnom čaše kako biste dobili ravnomjernu i kompaktnu podlogu. Stavite je u hladnjak na otprilike 30 minuta.
Za kremu najprije otopite mliječnu čokoladu na pari ili u mikrovalnoj pećnici. Često je promiješajte kako ne bi zagorjela, a zatim je ostavite nekoliko minuta da se lagano ohladi. Listove želatine stavite u hladnu vodu i ostavite ih pet minuta. Mlijeko zagrijte pazeći da ne zakipi pa u njemu otopite dobro ocijeđenu želatinu. Smjesu nakratko ostavite sa strane.
U većoj zdjeli izmiksajte krem sir i šećer u prahu dok ne dobijete glatku kremu. Dodajte otopljenu mliječnu čokoladu i miješajte dok se sastojci potpuno ne povežu. Po želji dodajte i ekstrakt vanilije. Slatko vrhnje istucite tako da postane dovoljno čvrsto, ali i dalje kremasto. Postupno ga špatulom umiješajte u smjesu od sira i čokolade, laganim pokretima kako bi krema zadržala prozračnost.
Na kraju dodajte mlijeko sa želatinom i pažljivo promiješajte dok smjesa ne postane potpuno ujednačena. Kremu izlijte preko ohlađene podloge od keksa i zagladite površinu špatulom. Tortu stavite u hladnjak na najmanje šest sati, a za najbolji rezultat ostavite je da se hladi preko noći.
Prije posluživanja istucite 100 mililitara slatkog vrhnja sa žlicom šećera u prahu. Prebacite ga u slastičarsku vrećicu sa zvjezdastim nastavkom i na torti oblikujte male ružice. Tamnu čokoladu oštrim nožem ili gulilicom oblikujte u tanke strugotine pa ih rasporedite po površini. Završite listićima svježe mente i tortu do posluživanja držite u hladnjaku.