RAZMAZILA IH JE

Ovu hranu princeza Diana izbjegavala je pod svaku cijenu - dok ne bi došli William i Harry

L.M.B.

10.08.2025 u 12:47

Princeza Diana
Princeza Diana Izvor: Profimedia / Autor: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia
Zna se da je pokojna princeza Diana posvećeno vodila brigu o zdravlju, počevši s prehranom, a njen bivši kuhar otkrio je kako se to odražavalo na dnevni jelovnik

Bivši kraljevski kuhar Darren McGrady otkrio je jednu od namirnica koju je princeza Diana rijetko držala kod kuće – osim kad su njezini tada mladi sinovi, princ William i princ Harry, dolazili iz internatske škole.

U razgovoru za HELLO!, Darren je napomenuo kako je princeza Diana bila vrlo stroga prema vlastitoj prehrani.

Nikada nije jela svinjetinu

'Voljela je zdravu prehranu, pa nikada nismo imali govedinu na jelovniku, osim kad su dečki bili kod kuće', rekao je. 'Nikada nije jela svinjetinu. Povremeno bi jela janjetinu kad bi imala goste, ali većinom je to bila piletina, riba ili vegetarijanske opcije.'

Princeza Diana
Princeza Diana Izvor: Profimedia / Autor: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

Darren, autor knjiga 'Eating Royally' i 'The Royal Chef at Home', radio je za pokojnu princezu četiri godine, sve do njezine smrti 1997. godine. Prije toga, kuhao je za kraljicu Elizabetu II. u Buckinghamskoj palači 11 godina.

Sjećanje na princezu Dianu

Prisjećajući se svog vremena provedenog s princezom Dianom, Darren je rekao: 'Kada sam kuhao za nju, morao sam promijeniti svoj stil kuhanja. Morao sam prijeći s kuhanja hrane za kraljicu – teških i bogatih umaka i vrhnja – na kuhanje lakše hrane, smanjujući masti, smanjujući ugljikohidrate. Rekla bi: 'Ti se pobrini za masti, a ja ću se pobrinuti za ugljikohidrate u teretani.'

Meghan Markle i princ Harry
Meghan Markle i princ Harry Izvor: Profimedia / Autor: DPPA / ddp USA / Profimedia

Tvrdi da je čak i jela poput umaka od rajčice, koji je princeza obožavala, uvijek morala biti pripremljena bez masnoća. No, iako je bila pažljiva s vlastitom prehranom, Diana je voljela 'razmaziti' svoje sinove kad su bili kod kuće.

'Usrećila bi ih s čokoladom i nije bilo posebnih pravila jer, ako su dečki bili kod kuće, princeza ih je željela razmaziti', rekao je.

Princ William, princ Harry, Peter Phillips
Princ William, princ Harry, Peter Phillips Izvor: Profimedia / Autor: Doug Peters / PA Images / Profimedia

William i Harry voljeli su jesti burgere, pizzu i bolonjeze

'Voljeli su jela koja pružaju utjehu. Obožavali su sve od banana za desert, od sladoleda do flana, a voljeli su i jela poput miješanih roštilja, hamburgere, pizze, bolonjeza, piletine s kremastim umakom... Bili su kraljevska djeca, ali još uvijek su imali dječje nepce.'

