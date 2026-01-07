H&M je kralj boho haljina, a ovaj novi model na policama osvaja pozornost

Boho stil već nekoliko sezona ne silazi s liste omiljenih modnih estetika, a 2026. godina samo potvrđuje njegovu snagu – posebno u high‑street ponudi brendova poput H&M‑a

Boho estetika nastavlja živjeti kao trend i u novoj godini. Nakon zime obilježene baršunom, puf jaknama svih krojeva, antilopom, kožnatim jaknama te visokim čizmama i gležnjačama, u prvi plan ponovno dolaze dugi krojevi, fluidne siluete i romantični, pomalo hippie prizvuk.

Duge suknje pokazale su se kao jedan od najdominantnijih komada sezone, u svim mogućim varijantama – od cvjetnih uzoraka, preko volana i slojevitih krojeva, pa sve do modela s više razina. Istovremeno, haljine su se uspjele ugurati u svako doba godine, od romantičnih i elegantnih modela do boho i hippie interpretacija koje nose onu tipičnu opuštenu, festivalsku estetiku. Upravo taj boho stil ostaje jednako snažan i u 2026., sa svojim prepoznatljivim uzorcima, zemljanim i jarkim bojama, volumenima, lepršavim krojevima i laganim tkaninama koje stvaraju dojam lakoće. ​ Boho stil - nosiv tijekom cijele godine Ono što taj stil čini posebno privlačnim jest činjenica da ga možemo nositi tijekom cijele godine. U jesen i zimu prevladavaju tamnije palete i dublji tonovi, dok proljetno‑ljetna sezona donosi toplije boje, svježinu i svjetlije kombinacije koje naglašavaju boho romantiku. U takvom kontekstu H&M se posljednjih godina pozicionirao kao pravi referentni brend za boemski stil, posebno kada je riječ o pristupačnim, a upečatljivim haljinama i suknjama. ​ Vrlo često upravo u H&M‑ovoj ponudi nalazimo svoje omiljene duge suknje i haljine, u odabranim modelima koji prate sve glavne trendove 2026. godine. Zbog toga je jedan konkretan model već na početku godine privukao svu pažnju – duga boho haljina koja se nameće kao komad koji će obilježiti ovu sezonu.

Boho haljina iz H&M-a Izvor: Promo fotografije / Autor: promo



Novi boho hit haljina iz H&M‑a dugi je model koji pada do gležnjeva, što ga čini savršenom za kombiniranje s visokim čizmama, bilo ravnim ili s potpeticom. Silueta je osmišljena tako da naglašava figuru, a pritom ostaje ležerna i fluidna, idealna za svakodnevno nošenje, ali i za posebne prilike uz pravi izbor modnih dodataka. ​ Haljina dolazi s tankim remenom za vezanje u struku, koji vizualno sužava siluetu i naglašava liniju tijela, pa se lako prilagođava različitim tipovima građe. Gornji dio ima karakterističan stojeći ovratnik s metalnim gumbom koji se zatvara u obliku blagog V‑izreza, stvarajući profinjen i elegantan dojam oko vrata. Na prednjem dijelu smješten je niz skrivenih gumba koji dodatno naglašavaju uredan, izdužen vertikalni efekt, a da pritom ne narušavaju čistu liniju haljine. ​ Rukavi su dugi, blago napuhani, s otvorom i gumbom na manšetama, što stvara volumen u gornjem dijelu ruke, dok se pri zapešću ponovno sužavaju. Taj kontrast volumena dodaje haljini dozu teatralnosti i pokreta, ali i omogućuje da rukavi lijepo padaju preko dlanova ili se blago podignu radi opuštenijeg dojma. Donji dio haljine čini lepršava suknja s naborima u nekoliko razina, odnosno stepenasto nabrani volani koji daju lagani volumen i lijep, valovit efekt pri hodu. ​ Haljina ne prianja uz tijelo, nego se kreće s vama, što je čini savršenom za cjelodnevno nošenje, putovanja ili situacije u kojima želite izgledati dotjerano, ali se i dalje osjećati potpuno opušteno. ​