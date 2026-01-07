H&M je kralj boho haljina, a ovaj novi model na policama osvaja pozornost

Boho stil već nekoliko sezona ne silazi s liste omiljenih modnih estetika, a 2026. godina samo potvrđuje njegovu snagu – posebno u high‑street ponudi brendova poput H&M‑a
Boho estetika nastavlja živjeti kao trend i u novoj godini. Nakon zime obilježene baršunom, puf jaknama svih krojeva, antilopom, kožnatim jaknama te visokim čizmama i gležnjačama, u prvi plan ponovno dolaze dugi krojevi, fluidne siluete i romantični, pomalo hippie prizvuk.
Duge suknje pokazale su se kao jedan od najdominantnijih komada sezone, u svim mogućim varijantama – od cvjetnih uzoraka, preko volana i slojevitih krojeva, pa sve do modela s više razina. Istovremeno, haljine su se uspjele ugurati u svako doba godine, od romantičnih i elegantnih modela do boho i hippie interpretacija koje nose onu tipičnu opuštenu, festivalsku estetiku.
Upravo taj boho stil ostaje jednako snažan i u 2026., sa svojim prepoznatljivim uzorcima, zemljanim i jarkim bojama, volumenima, lepršavim krojevima i laganim tkaninama koje stvaraju dojam lakoće.
Boho stil - nosiv tijekom cijele godine
Ono što taj stil čini posebno privlačnim jest činjenica da ga možemo nositi tijekom cijele godine. U jesen i zimu prevladavaju tamnije palete i dublji tonovi, dok proljetno‑ljetna sezona donosi toplije boje, svježinu i svjetlije kombinacije koje naglašavaju boho romantiku. U takvom kontekstu H&M se posljednjih godina pozicionirao kao pravi referentni brend za boemski stil, posebno kada je riječ o pristupačnim, a upečatljivim haljinama i suknjama. Vrlo često upravo u H&M‑ovoj ponudi nalazimo svoje omiljene duge suknje i haljine, u odabranim modelima koji prate sve glavne trendove 2026. godine. Zbog toga je jedan konkretan model već na početku godine privukao svu pažnju – duga boho haljina koja se nameće kao komad koji će obilježiti ovu sezonu.
Novi boho hit haljina iz H&M‑a dugi je model koji pada do gležnjeva, što ga čini savršenom za kombiniranje s visokim čizmama, bilo ravnim ili s potpeticom. Silueta je osmišljena tako da naglašava figuru, a pritom ostaje ležerna i fluidna, idealna za svakodnevno nošenje, ali i za posebne prilike uz pravi izbor modnih dodataka.
Haljina dolazi s tankim remenom za vezanje u struku, koji vizualno sužava siluetu i naglašava liniju tijela, pa se lako prilagođava različitim tipovima građe. Gornji dio ima karakterističan stojeći ovratnik s metalnim gumbom koji se zatvara u obliku blagog V‑izreza, stvarajući profinjen i elegantan dojam oko vrata. Na prednjem dijelu smješten je niz skrivenih gumba koji dodatno naglašavaju uredan, izdužen vertikalni efekt, a da pritom ne narušavaju čistu liniju haljine. Rukavi su dugi, blago napuhani, s otvorom i gumbom na manšetama, što stvara volumen u gornjem dijelu ruke, dok se pri zapešću ponovno sužavaju. Taj kontrast volumena dodaje haljini dozu teatralnosti i pokreta, ali i omogućuje da rukavi lijepo padaju preko dlanova ili se blago podignu radi opuštenijeg dojma. Donji dio haljine čini lepršava suknja s naborima u nekoliko razina, odnosno stepenasto nabrani volani koji daju lagani volumen i lijep, valovit efekt pri hodu.
Haljina ne prianja uz tijelo, nego se kreće s vama, što je čini savršenom za cjelodnevno nošenje, putovanja ili situacije u kojima želite izgledati dotjerano, ali se i dalje osjećati potpuno opušteno.
Posebno zanimljiv detalj je print – haljina dolazi s printom u nijansama tamno plave i narančaste. Riječ je o apstraktnom motivu koji podsjeća na sitni, gusti mikro‑uzorak, dovoljno razigran da odjeći da karakter, ali i dovoljno suptilan da ga bez problema možete kombinirati s drugim komadima. Kombinacija tamno plave baze i narančastih detalja djeluje klasično, a istovremeno ostavlja prostor za mnoštvo stajlinga– od crnih i smeđih čizama do kožnatih jakni, kardigana, kaputa ili oversized sakoa.
Zbog takvog uzorka i kroja, haljina je komad koji lako prelazi iz jedne sezone u drugu. U hladnijem dijelu godine možete je nositi uz visoke čizme, tople kapute i tamnije dodatke, dok će u proljeće i ljeto jednako dobro funkcionirati uz sandale, espadrile ili ravne natikače, možda čak i uz slamnat šešir i pletenu torbu.
Cijena joj je 55 eura, što je čini pristupačnim, ali efektnim ključnim komadom za 2026. godinu. Osmišljena je kao onaj tip haljine koji se s lakoćom uklapa u različite stilove – od čistog boho looka, preko urbanog dnevnog stila do poluformalnih večernjih izlazaka, ovisno o cipelama i modnim dodacima koje odaberete.